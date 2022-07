Klaus Iohannis: „Nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate” / „Guvernul a reușit să vină cu pachete de sprijin succesive pentru a ajuta populația vulnerabilă” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut marți o conferință de presă la Palatul Cotroceni. La ]nceputul evenimentului, șeful statului a vorbit despre rezultatele pe care România le-a obținut pe plan extern în urma Summitului de la Madrid:

„Aceste întâlniri au făcut România mai sigură, mai vizibilă și au dovedit un lucru discutat de multe ori și răspunsul este pe măsură: România e un actor foarte important în politica europeană. România e mai bine protejată. Dacă ne uităm la vecinătate, faptul că Moldova și Ucraina au primit statutul de candidat, și pe acest palier evolutia a fost pentru România pozitive. Aceste rezultate sunt rezultatele unei echipe mari, foarte multă lume a lucrat foarte mult timp. Aceste rezultate au fost muncite Și folosesc acest prilej pentru a mulțumi celor care s-au implicat pentru a obține aceste rezultate”.

Întrebat despre actuala criză care afectează toate statele, președintele a precizat că nu există un plan privind repetarea politicilor de austeritate în România, în contextul economic actual.

„Dați-mi voie să vă răspund prima dată la ultima parte. Nu cred și nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate. Din motive foarte simple: am avut criza economică din 2009, 2010, 2011, unde a încercat Europa – sau s-a încercat în plan european să se combată criza prin măsuri de austeritate. Rezultatul nu a fost unul bun și nu intenționez să accept un nou experiment de acest tip cu România. Planul pe care îl avem este planul care a fost în repetate rânduri prezentat de Guvernul României, fiindcă de problemele economice, după cum știm cu toții, se ocupă Guvernul României. Este un plan care până acum a funcționat foarte bine”

Șeful statului a precizat care sunt politicile luate de Guvern pentru a depăși contextul economic dificil actual:

„Guvernul, pe de-o parte, alocă bani suficienți pentru investiții, și avem foarte mare noroc că dispunem și de fonduri europene substanțiale, atât pe fondurile europene obișnuite, cât și pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, Guvernul a reușit să vină cu pachete de sprijin succesive pentru a ajuta populația vulnerabilă să treacă mai ușor de șocul creșterii prețurilor, mai ales la energie, dar și pe inflație. Acestea vor continua. Vom avea în continuare investiții semnificative în infrastructură și în economie, vom avea însă, în același timp, și pachete de sprijin acolo unde este nevoie. Trebuie să înțelegem că situația este complexă. Criza energetică nu s-a terminat. Se vorbește despre o criză a alimentelor, care poate pe noi nu ne afectează direct, însă, dacă prețurile în plan global cresc, rezultatul va fi același și la noi. Este important să ne pregătim pentru aceste vremuri, care în continuare vor fi complicate. Am mai spus asta, mi-aș fi dorit foarte mult să am numai vești pozitive, așa cum am avut pe politică externă și de securitate, însă aceste crize nu au fost generate de noi, ci de alții, în speță de Rusia, care a atacat Ucraina și a provocat criza energetică și toate celelalte crize. Trebuie să avem răbdare și, în același timp, Guvernul să ia măsurile cele mai înțelepte, să sprijine populația vulnerabilă în toate privințele și să vină în același timp în sprijinul economiei. Acesta este planul și cu acesta vom trece peste aceste vremuri grele”.