Klaus Iohannis, vizită oficială în Caracal, cu președintele Portugaliei: „Suntem recunoscători că Portugalia reconfirmă unitatea aliaților și speranța ca alianța noastră trebuie să fie și mai puternică” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a ajuns, marți, în Caracal, alături de președintele Portgaliei, Marcelo Rebelo de Sousa. Cei doi au mulțumit reciproc militarilor aliați din cadrul NATO și au vorbit de nevoia de unitate și securitate pe flancul estic, dar și de nevoia de a sprijini în continuare Ucraina:

”Prezența dumneavoastră și a militarilor portughezi are o însemnătate deosebită, inclusiv în domeniul Apărării pe care îl vom dezvolta în continuare. Contingentul militar aflat la Caracal are o contribuție importantă pe flancul estic și la întărirea securității României. Invadarea Ucrainei de către Rusia a evidențiat o dată în plus capacitatea NATO și aliaților de a reacționa ferm și unit.

Suntem recunoscători că Portugalia reconfirmă unitatea aliaților și speranța ca alianța noastră trebuie să fie și mai puternică. Vă mulțumesc domnule președinte, pentru prezența militarilor portughezi și excelenta colaborare.

Dragi militari aliați, prezența și activitatea dumneavoastră constituie o componentă importantă, iar poporul român vă mulțumește pentru efortul dumneavoastră. Aveți ocazia să vă pregătiți împreună, vă doresc succes în activitățile de pregătire pentru luptă și în misiunile pe care le veți desfășura”, a transmis președintele Klaus Iohannis.