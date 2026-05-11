ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore

Iulia Petcu
11 mai 2026, 21:23
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Unde au fost emise cele mai severe avertizări
  2. Cât va dura episodul de instabilitate atmosferică
  3. Ce zone intră sub cod galben în următoarele ore
  4. Cum se schimbă temperaturile în restul săptămânii

Vremea s-a schimbat brusc în mai multe regiuni din țară, iar meteorologii au emis luni seară avertizări nowcasting pentru fenomene periculoase imediate. În Caraș-Severin și Mehedinți, furtunile au ridicat nivelul de alertă la cod portocaliu, în timp ce aproape jumătate din România intră sub avertizări de instabilitate și răcire accentuată.

Unde au fost emise cele mai severe avertizări

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni seară avertizări nowcasting cod portocaliu pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Mehedinți, valabile până la orele 20:30 și 21:00.

În aceste zone, meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului și episoade de grindină, cu acumulări importante de apă într-un interval foarte scurt.

În județul Mehedinți, ANM a avertizat asupra unor „averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie (50…70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm)”, în mai multe localități, inclusiv Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Eșelnița sau Baia de Aramă.

Cât va dura episodul de instabilitate atmosferică

Dincolo de avertizările imediate, meteorologii au emis și o informare generală de vreme severă, valabilă până joi dimineață, care vizează aproape întreg teritoriul țării.

Potrivit ANM, intervalul critic a început luni, la ora 12:00, și va aduce ploi moderate sau torențiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice și o răcire accentuată a vremii.

„În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a ţării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15-30 l/mp şi izolat de peste 40-50 l/mp. Local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45-50 km/h”, au arătat meteorologii, potrivit Libertatea.

Ce zone intră sub cod galben în următoarele ore

ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru 23 de județe din Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul Munteniei și zonele montane.

Printre județele vizate se numără Timiș, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde sunt așteptate cantități importante de apă și rafale puternice.

Cum se schimbă temperaturile în restul săptămânii

Meteorologii avertizează că instabilitatea va fi urmată de o răcire accentuată, resimțită mai întâi în vestul și nord-vestul țării.

Marți temperaturile vor scădea semnificativ în aceste regiuni, iar miercuri masa de aer rece va cuprinde și restul teritoriului, inclusiv Bucureștiul.

În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, sunt prognozate inclusiv precipitații mixte.

