Un procuror DNA, care lucrează de peste 20 de ani în magistratură, a dat alte exemple, pe lângă cele în documentarul , de modalități în care a fost slăbită premeditat forța DNA. Procurorul a acceptat dialogul sub rezerva protejării identității, având în vedere statutul său de magistrat în activitate. „Eu nu am trăit vremuri mai triste ca procuror și lucrez de 20 de ani în sistem”, a spus acesta. Acuzațiile sale sunt confirmate de un ofițer din cadrul Ministerului de Interne (MAI).

Un procuror și un ofițer arată cum a fost slăbită forța DNA

În iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că polițiștii DGA au competență exclusivă doar în dosare cu lucrători MAI. Această decizie, precum și cea privind prescripția au afectat grav activitatea DNA și a Parchetelor de pe lângă tribunale.

„Știți ceea ce mă revoltă pe mine cel mai mult? Că activitatea mea nu este mai bună, că polițiști nu am și mai ales nu mai avem polițiștii DGA și nimeni nu mai zice nimic de această treabă. Am nevoie de resurse să-mi fac treaba. Nu vreau să stau degeaba la serviciu! (…)

Căutăm polițiști prin IPJ-uri, care oricum au o sumedenie de sarcini, și care au dublă subordonare și comunică orice șefilor. Știm cum sunt numirile la IPJ-uri. Riscul de compromitere a dosarelor, vă dați seama, este mare”, a spus procurorul DNA, pentru .

Un ofițer din MAI a confirmat informația, pentru HotNews: „De peste un deceniu, cu zeci de milioane de euro și cu instruire sprijinită de țări din UE s-au construit în MAI structuri polițienești de investigație care au cooperat cu DNA. Dintr-o dată, relația s-a întrerupt, prin hotărârea ÎCCJ. (…) S-a lucrat mult în zona de pregătire umană a MAI, la DGA și la Direcția de Operațiuni Speciale. Iar acum nu le folosim la cazuri foarte importante”.

Procuror DNA: Nimeni din conducerea Parchetelor nu a zis nimic

„DGA-ul are un aparat foarte bine pus la punct, atât în ce privește măsurile de supraveghere tehnică, cât și resursa umană, linie de investigatori specializați pe corupție. DGA-ul a fost scos pe linie moartă și nimeni din conducerea Parchetelor nu a zis nimic. S-au băgat atâția bani în această instituție și o tragem pe linie moartă? Noi între colegi am avut discuții, am transmis Bucureștiului, iar de acolo răspunsul a fost mai vedem, mai analizăm. (…)

Din păcate, comunicarea noastră cu a fost deficitară. Eu sunt convins că decizia dată de Înalta Curte, privind excluderea polițiștilor DGA din dosarele de corupție care nu vizează lucrători MAI, nu a fost dată întâmplător, în condițiile în care în urmă cu cinci ani a dat o hotărâre diametral opusă pe exact aceeași speță. Au reinventat dreptul, așa cum bine a spus domnul vicepreședinte al CSM”, a mai afirmat procurorul DNA, pentru HotNews.

Altă metodă prin care se lungesc procesele până la prescrierea faptelor

Procurorul mai acuză că procedura camerei preliminare e doar o tergiversare continuă a proceselor: „Sunt dosare care stau cu anii în procedura camerei preliminare, ceea ce este inacceptabil. Normal că astfel de cazuri ajung să se prescrie”.

Întrebat de ce are nevoie DNA, procurorul a răspuns: „De legi care să nu mai pună frână justiției și de reorganizare”.