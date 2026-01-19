B1 Inregistrari!
Politică

Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău unul altuia”

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 08:44

Consilierul prezidențial pentru securitate națională şi politică externă, Marius Lazurca. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Consilierul prezidențial pentru securitate națională şi politică externă, Marius Lazurca, a explicat poziționarea președintelui Nicușor Dan în scandalul dintre onmologul american Donald Trump și Europa pentru Groenlanda. Lazurca a dat asigurări că România nu va trimite trupe în Groenlanda.

Disputa Trump – Europa

Sâmbătă, Donald Trump a anunțat tarife vamale de 10%, din 1 februarie, și de 25%, din 1 iunie, pentru opt state europene care și-au arătat susținerea pentru Danemarca.

„Acest tarif va fi datorat și plătibil până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a scris președintele SUA, pe Truth Social.

Țările vizate de noile tarife sunt: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda.

Din Europa au existat mai multe reacții punctuale, cea mai dură fiind a președintelui francez Emmanuel Macron, care a anunțat că va cere „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu noile tarife vamale vor intra în vigoare.

Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia au emis o declaraţie comună în care au avertizat că „amenințările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”.

Mesajul lui Nicușor Dan

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a transmis Nicușor Dan, duminică, pe platforma X.

Cum explică Lazurca poziționarea lui Nicușor Dan

„Să lămurim un aspect. Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și poziția României. Niciodată poziția Franței sau a unui alt stat din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene.

Ceea ce îl interesează pe președintele României este să identifice, în orice circumstanță politico-diplomatică, interesele naționale și doar pe acelea să le exprime în forma care servește cel mai bine intereselor noastre naționale. Acum, revenind la mini-criza în care ne găsim. În ceea ce președintele României și a semnalat prin postarea de pe una dintre rețelele sociale, este că, de fapt, se situează nu în mijlocul celor două poziții, pentru moment antagonice sau ușor antagonice, ci solidar cu ambele poziții. (…)

Asta semnalează președintele: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău unul altuia și facem rău și întregii lumi. Trebuie să fim toți”. Mi-e foarte greu să numesc să utilizez cuvântul „tabere” în momentul de față, fiindcă nu ar fi trebuit să fim o singură tabără. (…)

Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficială. Dialogul pentru care pledează președintele Dan, care a constituit baza raporturilor dintre noi după cel de-al Doilea Război Mondial și baza tuturor construcțiilor politice care au întemeiat încă o dată ordinea globală după al doilea Război Mondial. E urgent să revenim la dialog.

E urgent să renunțăm la tentația de a ne adresa publicului național sau global, utilizând rețelele de socializare. Mai multă discreție, mai puțină retorică și mai mult dialog diplomatic. Asta spune, în fond, președintele Dan”, a explicat Marius Lazurca, pentru Antena 3 CNN.

