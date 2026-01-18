Președintele Nicușor Dan s-a arătat „profund îngrijorat” de „escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici” și a lansat un apel la dialog „între noi”.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a transmis Nicușor Dan, duminică, pe platforma X.

I am deeply concerned by the escalation in public statements between transatlantic partners and allies regarding recent developments.

We have to resume talking directly to each other, at the appropriate diplomatic levels. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Trump anunță noi tarife vamale contra unor țări europene

Sâmbătă, președintele american Donald Trump de 10%, din 1 februarie, și de 25%, din 1 iunie, pentru opt state europene care și-au arătat susținerea pentru Danemarca, în disputa dintre el și această țară pentru controlul Groenlandei.

Trump a pretins că tot ce face în raport cu Groenlanda face „pentru a proteja pacea și securitatea globală”.

„Acest tarif va fi datorat și plătibil până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a scris președintele SUA, pe Truth Social.

Țările vizate de noile tarife sunt: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda.

Reacția europenilor la anunțul lui Trump

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va cere „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu noile tarife vamale vor intra în vigoare. „Instrumentul anti-coerciție” oferă Comisiei Europene puterea de a impune contramăsuri economice împotriva țărilor terțe care folosesc măsuri de șantaj economic pentru a obține un avantaj comercial sau politic față de UE, inclusiv prin restricționarea accesului pe piața UE la contracte publice sau prin alte măsuri de blocare.

De asemenea, ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard, a avertizat că aceste taxe vamale vor afecta şi Statele Unite: „În această escaladare a texelor vamale, (Trump) are şi el multe de pierdut, la fel ca propriii săi agricultori şi industriaşi”.

Premierul italian Giorgia Meloni, care are o relaţie bună cu Donald Trump, a anunţat că l-a sunat pe acesta și i-a spus că face „o greșeală”.

Iar Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia au emis o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda și au avertizat că „amenințările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”.