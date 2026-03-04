B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prețul gazelor ar putea rămâne la 0,31 lei/kWh încă un an. Ce lege pregătește Guvernul

Prețul gazelor ar putea rămâne la 0,31 lei/kWh încă un an. Ce lege pregătește Guvernul

Ana Maria
04 mart. 2026, 17:45
Prețul gazelor ar putea rămâne la 0,31 lei/kWh încă un an. Ce lege pregătește Guvernul
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce vrea Guvernul să mențină prețul gazelor
  2. Lege pregătită de Guvern! Ce preț vor plăti la gaze consumatorii casnici
  3. De ce a fost amânată liberalizarea totală a pieței gazelor

Lege pregătită de Guvern! Românii ar putea plăti aceleași tarife la gaze naturale și în următorul an, potrivit anunțului făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a declarat că Guvernul pregătește un act normativ care să mențină costul pentru consumatorii casnici la nivelul actual.

Anunțul a fost făcut la Antena 3 CNN, unde ministrul a explicat că proiectul va fi prezentat public după ședința de Guvern de joi, împreună cu premierul Ilie Bolojan.

De ce vrea Guvernul să mențină prețul gazelor

Potrivit ministrului Energiei, proiectul legislativ a fost pregătit inițial în urmă cu aproximativ o săptămână, însă, a fost actualizat în contextul tensiunilor internaționale și al efectelor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Autoritățile spun că măsura are rolul de a proteja consumatorii de eventuale fluctuații pe piața energetică.

Este un proiect încă de acum o săptămână care a fot actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kw, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile.

Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză. România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijolciu. Mâine, după ședința de guvern, eu și domnul prim ministru o să ieșim să explicăm foarte clar toate detaliile pe acest proiect”, a declarat Bogdan Ivan.

Lege pregătită de Guvern! Ce preț vor plăti la gaze consumatorii casnici

Ministrul Energiei a dat asigurări că românii nu vor plăti mai mult decât tariful actual, stabilit prin plafonare până la finalul lunii martie.

„Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowat. Asta ne plasează într-o zonă de costuri medii raportat la media UE.

Dați-mi voie să prezint mâine toate detaliile finale ale acestui act normativ, așa cum am stabilit cu domnul prim-ministru.

Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile. în această formulă ne asigurăm că resursa pe care noi o avem, aproape 10 milioane de metri cubi pe care îi extragem din subsolul României, ajunge să fie un beneficiu pentru fiecare dintre cetățenii României”, a mai spus ministrul.

De ce a fost amânată liberalizarea totală a pieței gazelor

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunța că liberalizarea completă a pieței gazelor, programată inițial pentru 1 aprilie, va fi amânată cu un an.

Decizia vine pe fondul riscurilor economice și al posibilității ca eliminarea plafonării să ducă la creșteri bruște ale facturilor.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze. Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dar având în vedere că din 2027 vom avea un avantaj important, vom avea noi resurse de gaze, ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”, menționa premierul la acea vreme.

În această perioadă de tranziție, autoritățile spun că piața va fi supravegheată astfel încât costurile pentru populație să rămână stabile.

Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a mai adăugat Bolojan.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan merge joi în Polonia. Se va se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk
Politică
Nicușor Dan merge joi în Polonia. Se va se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk
UPDATE: Discuțiile pe buget s-au blocat din nou. Liderii coaliției încă se ceartă pe bani. O nouă întâlnire va avea loc luni. Ce spun PNL și PSD despre blocaj
Politică
UPDATE: Discuțiile pe buget s-au blocat din nou. Liderii coaliției încă se ceartă pe bani. O nouă întâlnire va avea loc luni. Ce spun PNL și PSD despre blocaj
Studentul Radu Miruță a mers la mare cu PSD. Cum explică ministrul Apărării
Politică
Studentul Radu Miruță a mers la mare cu PSD. Cum explică ministrul Apărării
Surse: Avocatul Poporului va ataca la CCR Ordonanța Guvernului care prevede concedieri în administrația publică. Renate Weber ar fi avut o întâlnire cu Grindeanu
Politică
Surse: Avocatul Poporului va ataca la CCR Ordonanța Guvernului care prevede concedieri în administrația publică. Renate Weber ar fi avut o întâlnire cu Grindeanu
Tanczos Barna: „Dacă reușim să stăpânim inflația, o să intrăm în traiectorie de creștere economică ce poate dura 10 ani”. Ce spune despre deficitul bugetar
Politică
Tanczos Barna: „Dacă reușim să stăpânim inflația, o să intrăm în traiectorie de creștere economică ce poate dura 10 ani”. Ce spune despre deficitul bugetar
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu pentru Europa. La ce trebuie să ne așteptăm (VIDEO)
Politică
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu pentru Europa. La ce trebuie să ne așteptăm (VIDEO)
Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)
Băsescu definește obiectivele războiului din Orientul Mijlociu. Iranul trebuie împiedicat să obțină arma nucleară (VIDEO)
Politică
Băsescu definește obiectivele războiului din Orientul Mijlociu. Iranul trebuie împiedicat să obțină arma nucleară (VIDEO)
Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
Politică
Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
România este implicată în discuțiile privind noua umbrelă nucleară europeană (Surse)
Politică
România este implicată în discuțiile privind noua umbrelă nucleară europeană (Surse)
Ultima oră
18:31 - Iranienii au încercat să-l asasineze pe Donald Trump: Americanii au eliminat un lider care ar fi pregătit atentatul
18:20 - Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
18:08 - Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia
17:44 - Un mister vechi de zeci de ani al astronomiei a fost rezolvat. Cum ia naștere un nou sistem solar
17:30 - Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
17:21 - Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
17:18 - Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
17:03 - Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
16:53 - Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
16:47 - Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani