Lege pregătită de Guvern! Românii ar putea plăti aceleași tarife la gaze naturale și în următorul an, potrivit anunțului făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a declarat că Guvernul pregătește un act normativ care să mențină costul pentru consumatorii casnici la nivelul actual.

Anunțul a fost făcut la , unde ministrul a explicat că proiectul va fi prezentat public după ședința de Guvern de joi, împreună cu premierul .

De ce vrea Guvernul să mențină prețul gazelor

Potrivit ministrului Energiei, proiectul legislativ a fost pregătit inițial în urmă cu aproximativ o săptămână, însă, a fost actualizat în contextul tensiunilor internaționale și al efectelor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Autoritățile spun că măsura are rolul de a proteja consumatorii de eventuale fluctuații pe piața energetică.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fot actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kw, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile.

Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză. România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijolciu. Mâine, după ședința de guvern, eu și domnul prim ministru o să ieșim să explicăm foarte clar toate detaliile pe acest proiect”, a declarat Bogdan Ivan.

Lege pregătită de Guvern! Ce preț vor plăti la gaze consumatorii casnici

Ministrul Energiei a dat asigurări că românii nu vor plăti mai mult decât tariful actual, stabilit prin plafonare până la finalul lunii martie.

„Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowat. Asta ne plasează într-o zonă de costuri medii raportat la media UE.

Dați-mi voie să prezint mâine toate detaliile finale ale acestui act normativ, așa cum am stabilit cu domnul prim-ministru.

Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile. în această formulă ne asigurăm că resursa pe care noi o avem, aproape 10 milioane de metri cubi pe care îi extragem din subsolul României, ajunge să fie un beneficiu pentru fiecare dintre cetățenii României”, a mai spus ministrul.

De ce a fost amânată liberalizarea totală a pieței gazelor

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunța că liberalizarea completă a pieței gazelor, programată inițial pentru 1 aprilie, va fi amânată cu un an.

Decizia vine pe fondul riscurilor economice și al posibilității ca eliminarea plafonării să ducă la creșteri bruște ale facturilor.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze. Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dar având în vedere că din 2027 vom avea un avantaj important, vom avea noi resurse de gaze, ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”, menționa premierul la acea vreme.

În această perioadă de tranziție, autoritățile spun că piața va fi supravegheată astfel încât costurile pentru populație să rămână stabile.

„Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a mai adăugat Bolojan.