B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » „Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament

„Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament

B1.ro
30 sept. 2025, 15:49
„Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament
Sursa foto: Nicoleta Pauliuc / Facebook

Un proiect legislativ care își propune să consolideze siguranța minorilor în mediul digital a trecut miercuri de votul comisiilor Camerei Deputaților. „Legea majoratului online”, inițiată de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, introduce mecanisme prin care părinții și tutorii au un rol direct în controlul accesului copiilor la internet.

„Astăzi este o zi importantă pentru protecția copiilor și adolescenților în mediul digital! (…) Vreau să clarific un lucru esențial: această lege NU interzice copiilor accesul în mediul online. Copiii vor putea face în continuare acest lucru cu acord parental. Legea este un scut care le oferă părinților sau tutorilor dreptul de a decide împreună cu copiii lor, în cunoștință de cauză, ce conținut pot accesa, protejându-i astfel de pericole precum violența, ura, pornografia sau manipularea online”, a explicat Pauliuc.

Legea are trei obiective principale: protejarea sănătății tinerilor, asigurarea respectării legislației privind datele personale și garantarea unui proces educațional echilibrat într-un spațiu digital mai sigur. „Beneficiile acestei legi sunt reale și de mare impact: protejăm sănătatea fizică și mintală a tinerilor noștri, (…) protejăm dreptul fundamental al copilului la o dezvoltare armonioasă, după valori morale și sociale corecte”, a detaliat senatoarea.

Pauliuc a subliniat că noul cadru legal va impune obligații clare atât pentru furnizorii de servicii online, cât și pentru autoritățile statului. „Mulțumesc colegilor din Parlament pentru susținere și tuturor celor care au contribuit cu idei și susținere în această călătorie legislativă!”, a transmis aceasta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
Politică
Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Alfred Simonis. Despre ce au discutat cei doi
Politică
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Alfred Simonis. Despre ce au discutat cei doi
Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
Politică
Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
Politică
Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii
Politică
Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii
Alina Gorghiu: „Violența domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e «o problemă între soți». Este crimă.”
Politică
Alina Gorghiu: „Violența domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e «o problemă între soți». Este crimă.”
Mircea Abrudean, mesaj în plenul Parlamentului: „Declarația «România fără violență domestică» este un angajament național”
Politică
Mircea Abrudean, mesaj în plenul Parlamentului: „Declarația «România fără violență domestică» este un angajament național”
Ministerul Mediului a modificat contractul colectiv de muncă al Romsilva. Diana Buzoianu: „Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie”
Politică
Ministerul Mediului a modificat contractul colectiv de muncă al Romsilva. Diana Buzoianu: „Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie”
Amendament inițiat de Nicoleta Pauliuc, adoptat în Senat: acces imediat la fondurile din pilonul 2 de pensii pentru bolnavii de cancer, după ieșirea la pensie
Politică
Amendament inițiat de Nicoleta Pauliuc, adoptat în Senat: acces imediat la fondurile din pilonul 2 de pensii pentru bolnavii de cancer, după ieșirea la pensie
Ultima oră
16:06 - Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
16:05 - Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
15:59 - Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
15:59 - Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
15:42 - Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
15:42 - Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
15:37 - Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
15:32 - Ce culori să porți la prima întâlnire. Ghid vestimentar care te ajută să creezi o impresie bună
15:22 - Combinatul Siderurgic Galați și-ar putea schimba proprietarul. Un important afacerist, interesat de achiziție
14:59 - Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Clienții semnează contracte de confidențialitate ca să-l guste