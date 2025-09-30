„Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament

Un proiect legislativ care își propune să consolideze siguranța minorilor în mediul digital a trecut miercuri de votul comisiilor Camerei Deputaților. „Legea majoratului online”, inițiată de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, introduce mecanisme prin care părinții și tutorii au un rol direct în controlul accesului copiilor la internet.

„Astăzi este o zi importantă pentru protecția copiilor și adolescenților în mediul digital! (…) Vreau să clarific un lucru esențial: această lege NU interzice copiilor accesul în mediul online. Copiii vor putea face în continuare acest lucru cu acord parental. Legea este un scut care le oferă părinților sau tutorilor dreptul de a decide împreună cu copiii lor, în cunoștință de cauză, ce conținut pot accesa, protejându-i astfel de pericole precum violența, ura, pornografia sau manipularea online”, a explicat Pauliuc.

Legea are trei obiective principale: protejarea sănătății tinerilor, asigurarea respectării legislației privind datele personale și garantarea unui proces educațional echilibrat într-un spațiu digital mai sigur. „Beneficiile acestei legi sunt reale și de mare impact: protejăm sănătatea fizică și mintală a tinerilor noștri, (…) protejăm dreptul fundamental al copilului la o dezvoltare armonioasă, după valori morale și sociale corecte”, a detaliat senatoarea.

Pauliuc a subliniat că noul cadru legal va impune obligații clare atât pentru furnizorii de servicii online, cât și pentru autoritățile statului. „Mulțumesc colegilor din Parlament pentru susținere și tuturor celor care au contribuit cu idei și susținere în această călătorie legislativă!”, a transmis aceasta.