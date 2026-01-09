Lia Olguța Vasilescu dă semnalul revoltei primarilor. Potrivit spuselor sale, aceștia nu sunt de acord ca guvernul să preia banii obținuți în plus, de la populație, prin majorarea taxelor și impozitelor locale.

Lia Olguța Vasilescu dă semnalul revoltei

Ilie Bolojan vrea ca guvernul să preia banii obținuți de la cetățeni prin majorarea taxelor și impozitelor locale. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, susține că premierul le-a transmis acest lucru la ultima întâlnire din cadrul Asociației Municipiilor. Potrivit spuselor sale, șeful guvernului le-a transmis că legea bugetului din acest an va fi fundamnentată pe sumele obținute în plus din majorarea de taxe și impozite locale.

„Cu alte cuvinte, primarii rămân cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional. Dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei, iar de anul acesta plăteşte 200 de lei, 100 de lei va fi luat la bugetul naţional”, a spus Olguţa Vasilescu.

Ea a explicat cum intenționează guvernul să facă acest lucru. Pentru că nu permite să se atingă de taxele locale, Ilie Bolojan apelează la o șmechrie. Pratic va aloca mai puțini bani localităților din cotele care li se cuvin din impozitul pe venitul global (IVG)

„Pentru că nu are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IVG pe care guvernul le dădea localităţilor”, a precizat edilul la Antena 3.

Primarii nu acceptă să li se ia banii

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că i-a transmis premierului că nu sunt de acord cu această variantă. Dacă ar accepta acest lucru, bugetele locale ar rămâne la nivelul celor de anul trecut. Vasilescu susţine că, atât timp cât oamenii plătesc taxe mai mari, ei vor ca şi serviciile oferite de primărie să fie mai bune. Primarul Craiovei a anunţat că această chestiune va fi tranşată în coaliţie în zilele următoare.

„I-am transmis premierului la şedinţa respectivă că este exclus să acceptăm aşa ceva şi, atenţie, nu vorbesc doar despre primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată ţara, de la toate partidele. Am văzut şi eu ce se întâmplă zilele acestea cu primari înjuraţi peste care s-a intrat în şedinţele de Consiliu Local. Oamenii ăia, săracii, nu au nicio vină”, a declarat primarul Craiovei.

Ilie Bolojan a declarat recent că, de la 1 ianuarie, impozitele locale au crescut pentru toate persoanele fizice pentru că oamenii trebuie să plătească pentru funcționarea primăriilor. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Olguța Vasilescu spune că intențiile reale ale premierului au fost altele.

„Domnul Bolojan ne-a anunţat în noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. Păi nici nu s-a făcut bugetul, este o discuţie care va fi tranşată în coaliţie. Zilele acestea va fi discuţia. Nu vom accepta ca toţi banii care sunt din acest surplus să ajungă la guvern”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer afirmațiile lui Bolojan

Dacă lucrurile se vor întâmpla așa cum a declarat Lia Olguța Vasilescu se va confirma că recuperarea deficitului se va face, exclusiv de pe spatele cetățenilor. De altfel, nu a dat semne că ar intenționa să reformeze statul astfel încât să-l facă să funcționeze mai eficient și să reducă risipa. Programul de guvernare a fost centrat pe două direcții, după cum se vede, și impozitelor și concedieri colective.

Ilie Bolojan a pus o dublă povară fiscală pe umerii cetățenilor pentru recuperarea deficitului bugetar.

Pe de-o parte, prin măsurile de austeritate adoptate în august, oamenii plătesc direct pentru finanțarea deficitului. Vorbim despre banii strânși din creșterea TVA și a accizelor, tăierea pensiilor, a indemnizațiilor de concediu medical, a indemnizațiilor pentru mame și a altor beneficii pentru categoriile defavorizate etc.

Pe de altă parte, prin majorarea taxelor și impozitelor locale, cetățenii asigură funcționarea primăriilor, în locul guvernului, care alocă mai puțini bani din cotele IVG la nivel local. Practic, românii plătesc încă o dată, indirect, pentru acoperirea deficitului bugetar.