Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, i-a acuzat pe cei de la AUR că s-au opus înființării DNA-ului Pădurilor, la votul în Parlament, iar acum tot ei sunt cu gura mare că nu există această instituție. Buzoianu a comentat și protestul de miercuri al sindicaliștilor din Silvicultură față de reforma Romsilva. La protest, cel mai vocal a fost Silviu Geană, șeful sindicatelor din domeniu, care apare și la manifestații organizate de AUR.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus Buzoianu despre ipocrizia AUR

Ce a spus Buzoianu despre protestul față de reforma Romsilva

Ce a spus Buzoianu despre ipocrizia AUR

„Problema e că încercam să vorbesc cu oamenii care erau pe bune doritori, veniseră să schimbe o idee, să transmită un mesaj, să primească niște răspunsuri. Voiam să chem o delegație din reprezentanții Romsilva, direcțiile silvice. Din păcate, prin nefurnizarea unui microfon la care să pot adresa această invitație, liderii de sindicat, sistemul în acest exemplu, au transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi.

Domnii de la AUR sunt foarte supărați pe mine zilele acestea. În fiecare zi mai lansează un comunicat despre mine. Să știți că pe mine mă flatează să fiu obiectul interesului lor constant în fiecare zi.

Sigur că în fiecare zi mai găsesc o minciună de zis. Acum câteva săptămâni spuneau revoltați că Buzoianu a uitat de DNA-ul Pădurilor (…) Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR! Au votat împotrivă, au spus că nu e nevoie de un DNA al Pădurilor.

Să nu ne mire că oameni care azi vor să păstreze sistemul exact așa cum e azi în Romsilva sunt oameni care dau microfonul mișcării extremiste AUR, la propriu! Oamenilor ăstora le e frică atunci când vine cineva și le spune: ”nu, haideți chiar să schimbăm niște lucruri!””, a declarat ministra Diana Buzoianu, pe B1 TV.

Ce a spus Buzoianu despre protestul față de reforma Romsilva

Miercuri, Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a protestat la Ministerul Mediului față de reforma pe care Diana Buzoianu vrea s-o facă la Romsilva. Ministra a spus că totul e orchestrat de care știu c-o să-și piardă funcțiile și veniturile uriașe primite pe nemuncă.

„Niște așa-ziși lideri, niște directorași și șefuți care țin puterea strânsă, comunicarea strânsă cu toți pădurarii și încearcă să manipuleze o reformă reală care înseamnă, de fapt, protejarea pădurilor, scăderea numărului de posturi pentru șefuți. Vă garantez că dacă azi nu m-aș fi atins de posturile directorilor, nu era niciun om aici. (Singurii care sunt) în pericol real să-și piardă locurile de muncă sunt directorii”, a afirmat, miercuri, Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a mai susținut că de la 99 de directori în Romsilva , toți angajați prin concurs.