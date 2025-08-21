B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sindicalistul supărat pe reforma Romsilva e un apropiat al AUR. Buzoianu: „AUR-iștii se dau revoltați că am uitat de DNA-ul Pădurilor. Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR!” (VIDEO)

Sindicalistul supărat pe reforma Romsilva e un apropiat al AUR. Buzoianu: „AUR-iștii se dau revoltați că am uitat de DNA-ul Pădurilor. Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 21:06
Sindicalistul supărat pe reforma Romsilva e un apropiat al AUR. Buzoianu: „AUR-iștii se dau revoltați că am uitat de DNA-ul Pădurilor. Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR!” (VIDEO)

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, i-a acuzat pe cei de la AUR că s-au opus înființării DNA-ului Pădurilor, la votul în Parlament, iar acum tot ei sunt cu gura mare că nu există această instituție. Buzoianu a comentat și protestul de miercuri al sindicaliștilor din Silvicultură față de reforma Romsilva. La protest, cel mai vocal a fost Silviu Geană, șeful sindicatelor din domeniu, care apare și la manifestații organizate de AUR.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Buzoianu despre ipocrizia AUR
  • Ce a spus Buzoianu despre protestul față de reforma Romsilva

Ce a spus Buzoianu despre ipocrizia AUR

„Problema e că încercam să vorbesc cu oamenii care erau pe bune doritori, veniseră să schimbe o idee, să transmită un mesaj, să primească niște răspunsuri. Voiam să chem o delegație din reprezentanții Romsilva, direcțiile silvice. Din păcate, prin nefurnizarea unui microfon la care să pot adresa această invitație, liderii de sindicat, sistemul în acest exemplu, au transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi.

Domnii de la AUR sunt foarte supărați pe mine zilele acestea. În fiecare zi mai lansează un comunicat despre mine. Să știți că pe mine mă flatează să fiu obiectul interesului lor constant în fiecare zi.

Sigur că în fiecare zi mai găsesc o minciună de zis. Acum câteva săptămâni spuneau revoltați că Buzoianu a uitat de DNA-ul Pădurilor (…) Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR! Au votat împotrivă, au spus că nu e nevoie de un DNA al Pădurilor.

Să nu ne mire că oameni care azi vor să păstreze sistemul exact așa cum e azi în Romsilva sunt oameni care dau microfonul mișcării extremiste AUR, la propriu! Oamenilor ăstora le e frică atunci când vine cineva și le spune: ”nu, haideți chiar să schimbăm niște lucruri!””, a declarat ministra Diana Buzoianu, pe B1 TV.

Ce a spus Buzoianu despre protestul față de reforma Romsilva

Miercuri, Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a protestat la Ministerul Mediului față de reforma pe care Diana Buzoianu vrea s-o facă la Romsilva. Ministra a spus că totul e orchestrat de niște „directorași” și „șefuți” care știu c-o să-și piardă funcțiile și veniturile uriașe primite pe nemuncă.

„Niște așa-ziși lideri, niște directorași și șefuți care țin puterea strânsă, comunicarea strânsă cu toți pădurarii și încearcă să manipuleze o reformă reală care înseamnă, de fapt, protejarea pădurilor, scăderea numărului de posturi pentru șefuți. Vă garantez că dacă azi nu m-aș fi atins de posturile directorilor, nu era niciun om aici. (Singurii care sunt) în pericol real să-și piardă locurile de muncă sunt directorii”, a afirmat, miercuri, Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a mai susținut că de la 99 de directori în Romsilva se va ajunge la 12, toți angajați prin concurs.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
Politică
Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
Politică
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
Politică
Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: „Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini” (VIDEO)
Politică
Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: „Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini” (VIDEO)
Diana Buzoianu, întrebată dacă există un plan de debarcare a USR de la guvernare: „Dacă există, nu-mi pasă” (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu, întrebată dacă există un plan de debarcare a USR de la guvernare: „Dacă există, nu-mi pasă” (VIDEO)
Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse
Politică
Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse
PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile
Politică
PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile
Cătălin Drulă a explicat cât de gravă e situația economică în România: „La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă a explicat cât de gravă e situația economică în România: „La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat” (VIDEO)
Liberalul Alin Tișe (CJ Cluj): M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord
Politică
Liberalul Alin Tișe (CJ Cluj): M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord
Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
Politică
Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
Ultima oră
22:39 - Copil de nouă ani din Olt, transportat în stare gravă la spital după ce a fost scos inconștient dintr-o piscină
22:27 - Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
22:18 - Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
22:02 - CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken
21:58 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
21:57 - Bărbat din Timișoara, bătut crunt de trei frați, în plină stradă. De la ce a pornit conflictul violent
21:42 - Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)
21:33 - Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
21:28 - Puii pe care îi mâncăm sunt tot mai mari. Greutatea medie s-a mărit cu 400% în ultimele decenii, în timp ce intervalul de creștere a scăzut
21:27 - Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!