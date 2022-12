Liderul PSD Arad, Mihai Fifor: Mircea Dușa se lupta de o bună bucată de vreme cu o boală nemiloasă. A fost un om total dedicat administrației și pus în slujba acestei țări (VIDEO)

Fostul ministru Mircea Dușa a fost un om total dedicat administrației și pus în slujba acestei țări, a declarat liderul PSD Arad, Mihai Fifor, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, după .

Mihai Fifor, pe B1 TV: Mircea Dușa se lupta de o bună bucată de vreme cu o boală nemiloasă

Liderul PSD arad spune că moartea lui Mircea Dușa este „o veste extrem de tristă”.

„Este o veste extrem de tristă, practic, nu m-am așteptat să se întâmple lucrul acesta atât de curând. Mircea Dușa, într-adevăr, se lupta de o bună bucată de vreme cu o boală nemiloasă, dar am sperat cu toții că lucrurile vor avea o evoluție pozitivă. Am avut în Mircea un prieten și un colaborator extraordinar atunci când am fost la Ministerul Apărării Naționale. Mircea Dușa, așa cum ați spus, a fost ministru al Apărării Naționale, ministru de Interne, a fost primar, a fost prefect, un om total dedicat administrației și pus în slujba acestei țări”, a declarat Mihai Fifor.

„Vă spun că au fost momente în care Mircea, deși avea probleme de sănătate, a ales să rămână la minister și să își facă datoria, în loc să meargă, poate, așa cum ar fi făcut oricine altcineva, și să se îngrijească de afecțiunea pe care o avea. Un om deosebit și un profesionist. Pierdem un om extraordinar astăzi”, a adăugat el.