VIDEO: A început Consiliul pentru Pace. Donald Trump a deschis evenimentul cu un lung discurs de mulțumire

Consiliul pentru Pace organizat de Trump a început cu două poze de grup. Una cu membrii fondatori ai Consiliului și una cu cei care au venit ca observatori. Apoi a început discursul lui Donald Trump.
„Aici este un grup mare de lideri și ne urmăresc foarte mulți pe Zoom. Sper că le place. Apreciez foarte mult că au venit aici.
Ceea ce facem noi aici este ceva foarte simplu. Se numește Consiliul de Pace. Este un cuvânt ușor de spus, dar greu de produs. Pace. Am făcut o treabă foarte bună aici și unii dintre acești lideri care sunt alături de noi m-au Am avut un prim an cum n-am mai fost niciodată în țara noastră, pentru că noi am oprit opt războaie și urmează al nouălea.
Credem că este mai dificil, am crezut că va fi cel mai ușor, dar cu război nu se știe niciodată. Este, uneori e ușor, dar uneori nu este chiar atât de ușor. Ne-am împrietrenit cu foarte mulți oameni și apreciez foarte mult că sunteți aici.
Sunt oameni grozavi și niște lideri deosebiți și cei care ne urmăresc pe circuit închis sau circuit deschis. Aceștia au devenit prieteni foarte buni cu mine și ne-am construit țara. Acum suntem într-un moment cum satele unii de ani n-au mai văzut până acum. Au spus că durează patru ani.
Noi am reușit să facem asta într-un singur an. Facem o treabă foarte bună. Consiliul de pace este un lucru foarte important în care ne-am implicat. Ne-am implicat în multe lucruri și chiar m-am implicat alături de oamenii care au venit aici, cu care am lucrat împreună, pentru a pune capăt războaielor din țările lor. Unele războaie durează de 30 de ani, de 37 de ani chiar. foarte mult timp. Noi le-am încheiat în aproximativ două zile, dar mai avem mult de lucru și vom reuși să facem. Gaza este foarte complexă.
Este cea mai bună echipă pe care o am în acest moment și vedeți asta prin rezultatele obținute. Așadar, este o onoare de o să Să vă urez bun venit vouă! Este foarte important pentru noi, este un Consiliu foarte important, mai ales din punct de vedere al puterii și al prestigiului. N-a fost niciodată ceva atât de apropiat, pentru că sunt cei mai buni lideri mondiali.
Am văzut Consilii grozave. Sunt o nimica toată pe lângă acest Consiliu.
Așadar, mulțumesc demnitarilor care au călătorit de departe și au venit aici la această adunare importantă la care suntem acum. Această clădire a fost construită pentru pace și nimeni nu a știut cum să o numească, iar Marco i-a dat numele după mine. N-am avut nicio legătură, vă jur, nu știam. Au spus că este o surpriză că n-am venit aici.
Credeam că o să-mi dea mulți bani. Întotdeauna mi-ar prinde bine niște bani, dar am venit. Am ieșit din mașină și m-am uitat în sus și am văzut scria Donald J. Trump pe clădire. Nimeni nu crede că este în regulă, dar apreciez. Marco și JD au făcut acest lucru și au fost foarte drăguți pentru asta. Mă fac să lucrez mai mult. Au construit plădirea asta nou-nouță.
Este construită pentru pace, dar nimeni nu știa care era scopul ei. Are o arhitectură deosebită, cu țălile de conferință, cu recepția, este uimitoare. Cine ar fi crezut că a fost construită fără a se gândi la cineva anume? Dar departamentul de stat a preluat-o și Marco a zis că această clădire este grozavă și a pretins-o și asta face. Unde e Marco? Margot, tu ai luat clădirea asta de la cinci grupuri care au dorit-o.
A făcut asta foarte rapid și metodic, dar a reușit să obțină această clădire minunată. Ne vom asigura să asigurăm un viitor mai bun pentru oamenii din Gaza și Orientul Mijlociu. Liderii și oamenii respectați din Tările din Orientul Mijlociu și din toată lumea au fost foarte generoși cu banii.
Și Statele Unite, îmi voi spune imediat, au fost foarte generoase cu banii, pentru că nimic nu este mai important decât pacea. Și nimic nu este mai scump decât pacea. Când mergi la război, te costă de 100 de ori mai mult decât atunci când faci pace.”
Trump a reiterat că dorește ca inițiativa va urmări în cele din urmă să medieze conflicte la nivel mondial, nu doar asigurarea păcii în Gaza. El a vorbit pe larg despre rolul său în medierea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan și a afirmat că premierul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev au devenit „prieteni” datorită eforturilor sale.
Apoi i-a trecut în revistă pe liderii prezenți. Despre Javier Milei a subliniat că l-a ajutat să câștige alegerile parlamentare de anul trecut, iar apoi și-a exprimat sprijinul puternic pentru Viktor Orban pentru alegerile legislative pe care Ungaria le va organiza în aprilie.
„Viktor Orban are susținerea mea deplină.”, a subliniat Trump, mulțumindu-i premierului ungar pentru prezența la Washington.
„După cum știți, Iranul reprezintă un punct fierbinte și s-au ținut discuțiile laterale, dar trebuie să obținem niște înțelegeri foarte bune. Avem discuții foarte bune și o relație bună cu reprezentanții Iranului și cu ceilalți, de exemplu în Kosovo și Serbia. Eu am reușit să rezolv acest lucru.
Puteți să vă ridicați un pic, Kosovo, Serbia, ridicați-vă. Ce treabă bună am făcut, vă mulțumesc foarte mult, foarte bine. Și vă înțelegeți și când nu vă înțelegeți, mă sunați și… Și rezolvăm problema. Vă mulțumesc foarte mult.
Apoi, din nou, Pakistan și India. A fost dificil și cred că voi chiar ar trebui să vă ridicați măcar o clipă. Pakistan și India, vă mulțumesc foarte mult. Am vorbit cu prim-ministru Modi. Este solicitat. Ne urmărește acum.
Egiptul și Etiopia. S-a construit un baraj acolo, poate cel mai mare baraj din lume, construit și finanțat de Statele Unite, bineînțeles. A fost o mică problemă cu adusul de apă către Nil. A fost o problemă dificilă, dar o vom rezolva.
Armenia și Azerbaijanul. Am vorbit din nou și din nou vă mulțumesc mult. Bună treabă!
Cambodgia și Thailanda. Este incredibil ce ați făcut. A fost o operație importantă între Cambodia și Thailanda. Ei sunt niște luptători dificili, vă spun eu. Acum vorbim despre luptători dificili. Sunteți drăguți în comparație cu aceștia.
Congo și Rwanda. Mai există câte o problemă, o dată pe săptămână, de exemplu în Congo, dar o rezolvăm.
La fel, Israelul, Israelul are probleme în multe țări, Israel și Iranul, și vom vedea unde curge treaba, dar am făcut cel mai mare lucru dintre toți, am făcut pace în Orientul Mijlociu.
Au spus că pacea în Orientul Mijlociu este imposibilă, dar nu s-a dovedit a fi așa. Dar este foarte simplu, nu poți să aibă arme nucleare, nu se poate să fie pacea. în Oriente Mijlociu și să aibă arme nucleare. Li s-a spus asta foarte decis. De la încetarea focului din octombrie, Statele Unite au ajutat la livrarea multor ajutorii umanitare, cum n-a mai văzut nimeni până acum.
În noiembrie, Națiunile Unite au aprobat Consiliul de Pace și luna trecută, la Davos, am urat bun venit la 24 de membri noi.”