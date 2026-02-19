VIDEO: A început Consiliul pentru Pace. Donald Trump a deschis evenimentul cu un lung discurs de mulțumire

Sunt oameni grozavi și niște lideri deosebiți și cei care ne urmăresc pe circuit închis sau circuit deschis. Aceștia au devenit prieteni foarte buni cu mine și ne-am construit țara. Acum suntem într-un moment cum satele unii de ani n-au mai văzut până acum. Au spus că durează patru ani.

Noi am reușit să facem asta într-un singur an. Facem o treabă foarte bună. Consiliul de pace este un lucru foarte important în care ne-am implicat. Ne-am implicat în multe lucruri și chiar m-am implicat alături de oamenii care au venit aici, cu care am lucrat împreună, pentru a pune capăt războaielor din țările lor. Unele războaie durează de 30 de ani, de 37 de ani chiar. foarte mult timp. Noi le-am încheiat în aproximativ două zile, dar mai avem mult de lucru și vom reuși să facem. Gaza este foarte complexă.

Este cea mai bună echipă pe care o am în acest moment și vedeți asta prin rezultatele obținute. Așadar, este o onoare de o să Să vă urez bun venit vouă! Este foarte important pentru noi, este un Consiliu foarte important, mai ales din punct de vedere al puterii și al prestigiului. N-a fost niciodată ceva atât de apropiat, pentru că sunt cei mai buni lideri mondiali.

Sunt unii pe care noi îi dorim alături de noi, pentru că provoacă probleme, dar acest Consiliu este cel mai prestigios pe care îl avem.

Am văzut Consilii grozave. Sunt o nimica toată pe lângă acest Consiliu.

Așadar, mulțumesc demnitarilor care au călătorit de departe și au venit aici la această adunare importantă la care suntem acum. Această clădire a fost construită pentru pace și nimeni nu a știut cum să o numească, iar Marco i-a dat numele după mine. N-am avut nicio legătură, vă jur, nu știam. Au spus că este o surpriză că n-am venit aici.

Credeam că o să-mi dea mulți bani. Întotdeauna mi-ar prinde bine niște bani, dar am venit. Am ieșit din mașină și m-am uitat în sus și am văzut scria Donald J. Trump pe clădire. Nimeni nu crede că este în regulă, dar apreciez. Marco și JD au făcut acest lucru și au fost foarte drăguți pentru asta. Mă fac să lucrez mai mult. Au construit plădirea asta nou-nouță.

Este construită pentru pace, dar nimeni nu știa care era scopul ei. Are o arhitectură deosebită, cu țălile de conferință, cu recepția, este uimitoare. Cine ar fi crezut că a fost construită fără a se gândi la cineva anume? Dar departamentul de stat a preluat-o și Marco a zis că această clădire este grozavă și a pretins-o și asta face. Unde e Marco? Margot, tu ai luat clădirea asta de la cinci grupuri care au dorit-o.

A făcut asta foarte rapid și metodic, dar a reușit să obțină această clădire minunată. Ne vom asigura să asigurăm un viitor mai bun pentru oamenii din Gaza și Orientul Mijlociu. Liderii și oamenii respectați din Tările din Orientul Mijlociu și din toată lumea au fost foarte generoși cu banii.

Și Statele Unite, îmi voi spune imediat, au fost foarte generoase cu banii, pentru că nimic nu este mai important decât pacea. Și nimic nu este mai scump decât pacea. Când mergi la război, te costă de 100 de ori mai mult decât atunci când faci pace.”

Mulțumiri pentru fiecare participant

Trump a reiterat că dorește ca inițiativa va urmări în cele din urmă să medieze conflicte la nivel mondial, nu doar asigurarea păcii în Gaza. El a vorbit pe larg despre rolul său în medierea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan și a afirmat că premierul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev au devenit „prieteni” datorită eforturilor sale.

Apoi i-a trecut în revistă pe liderii prezenți. Despre Javier Milei a subliniat că l-a ajutat să câștige alegerile parlamentare de anul trecut, iar apoi și-a exprimat sprijinul puternic pentru Viktor Orban pentru alegerile legislative pe care Ungaria le va organiza în aprilie.

„Viktor Orban are susținerea mea deplină.”, a subliniat Trump, mulțumindu-i premierului ungar pentru prezența la Washington.

Iar lui Nicușor Dan i-a greșit funcția

“Premierul Dan din România. Oameni minunați, oamenii din România sunt fantastici…Mulți vin și lucrează în țara noastră, ne ajută în țara noastră…oameni foarte solizi.”, a spus Donald Trump

Despre statele aflate în conflict

„După cum știți, Iranul reprezintă un punct fierbinte și s-au ținut discuțiile laterale, dar trebuie să obținem niște înțelegeri foarte bune. Avem discuții foarte bune și o relație bună cu reprezentanții Iranului și cu ceilalți, de exemplu în Kosovo și Serbia. Eu am reușit să rezolv acest lucru. Puteți să vă ridicați un pic, Kosovo, Serbia, ridicați-vă. Ce treabă bună am făcut, vă mulțumesc foarte mult, foarte bine. Și vă înțelegeți și când nu vă înțelegeți, mă sunați și… Și rezolvăm problema. Vă mulțumesc foarte mult. Apoi, din nou, Pakistan și India. A fost dificil și cred că voi chiar ar trebui să vă ridicați măcar o clipă. Pakistan și India, vă mulțumesc foarte mult. Am vorbit cu prim-ministru Modi. Este solicitat. Ne urmărește acum. Egiptul și Etiopia. S-a construit un baraj acolo, poate cel mai mare baraj din lume, construit și finanțat de Statele Unite, bineînțeles. A fost o mică problemă cu adusul de apă către Nil. A fost o problemă dificilă, dar o vom rezolva. Armenia și Azerbaijanul. Am vorbit din nou și din nou vă mulțumesc mult. Bună treabă!