B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul

Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul

Ana Maria
24 nov. 2025, 16:23
Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Lovitură pentru Bolojan! Ce ar putea să se întâmple cu proiectul
  2. Ce prevede proiectul privind cumulul pensiei cu salariul
  3. Cine face excepție de la această interdicție

Lovitură pentru Bolojan! Guvernul pregătește un proiect de lege care propune interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public care au îndeplinit vârsta de pensionare, însă, totul ar putea lua o altă întorsătură.

Lovitură pentru Bolojan! Ce ar putea să se întâmple cu proiectul

Informațiile apărute pe surse arată că Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE) ar putea refuza să avizeze acest proiect, care este programat să fie adoptat vineri prin angajarea răspunderii Executivului, potrivit Știripesurse.

Ce prevede proiectul privind cumulul pensiei cu salariul

Conform documentului făcut public în transparență decizională, angajații din sectorul public pot continua să muncească după pensionare, dar doar cu acordul angajatorului.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativteritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, decizia privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, se arată în textul proiectului.

Pentru cei care primesc pensii speciale sau militare și aleg să rămână activi după vârsta legală de pensionare, proiectul prevede o reducere drastică a pensiei pe care o pot cumula cu salariul. Aceștia vor primi doar 15% din pensie, restul de 85% fiind suspendat pe perioada în care continuă să muncească.

„Persoanele prevăzute la alin.(1), beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”, potrivit proiectului.

Cine face excepție de la această interdicție

Modificările nu se aplică parlamentarilor, judecătorilor CCR, magistraților Curții de Conturi sau instituțiilor parlamentare precum ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, SIE și SRI.

Proiectul menționează:

„Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe perioada exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

Tags:
Citește și...
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
Politică
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
„Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
Politică
„Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM
Politică
Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM
Ce se va întâmpla cu angajații din companiile de stat care au pierderi? Anunțul decisiv făcut de Oana Gheorghiu
Politică
Ce se va întâmpla cu angajații din companiile de stat care au pierderi? Anunțul decisiv făcut de Oana Gheorghiu
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral Municipal trage la sorți ordinea pe buletinele de vot
Politică
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral Municipal trage la sorți ordinea pe buletinele de vot
Cătălin Drulă îi propune Anei Ciceală un parteneriat la Primăria Capitalei
Politică
Cătălin Drulă îi propune Anei Ciceală un parteneriat la Primăria Capitalei
Austeritate dă rezultate doar pe Facebook-ul premierului. Guvernul a încasat mai puțini bani din majorarea TVA
Politică
Austeritate dă rezultate doar pe Facebook-ul premierului. Guvernul a încasat mai puțini bani din majorarea TVA
Austeritate pentru românii de rând. Dezmăț pe bani publici pentru primari. Toaletă la preț de apartament cumpărată la Ghimbav
Politică
Austeritate pentru românii de rând. Dezmăț pe bani publici pentru primari. Toaletă la preț de apartament cumpărată la Ghimbav
ANPC salută adoptarea Legii 190/2025. Un instrument eficient pentru consolidarea drepturilor consumatorilor
Politică
ANPC salută adoptarea Legii 190/2025. Un instrument eficient pentru consolidarea drepturilor consumatorilor
Nicușor Dan a promulgat legea privind înlocuirea produselor neconforme. Ce amenzi riscă comercianții care nu respectă termenul de 30 de zile
Politică
Nicușor Dan a promulgat legea privind înlocuirea produselor neconforme. Ce amenzi riscă comercianții care nu respectă termenul de 30 de zile
Catalin Drula
Ultima oră
16:44 - Damian Drăghici s-a apropiat de mama sa abia la vârsta de 49 de ani: „Știam cine e, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”. În ce relații sunt acum
16:37 - Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
16:36 - BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
16:13 - Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
16:08 - „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
16:04 - Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
15:58 - Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
15:56 - Sărbătoare importantă pe 24 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Clement
15:41 - Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
15:35 - Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM