Lovitură pentru Bolojan! Guvernul pregătește un proiect de lege care propune interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public care au îndeplinit vârsta de pensionare, însă, totul ar putea lua o altă întorsătură.

Lovitură pentru Bolojan! Ce ar putea să se întâmple cu proiectul

Informațiile apărute pe surse arată că Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE) ar putea refuza să avizeze acest , care este programat să fie adoptat vineri prin angajarea răspunderii Executivului, potrivit .

Ce prevede proiectul privind cumulul pensiei cu salariul

Conform documentului făcut public în transparență decizională, angajații din sectorul public pot continua să muncească după pensionare, dar doar cu acordul angajatorului.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativteritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, decizia privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, se arată în textul proiectului.

Pentru cei care primesc pensii speciale sau militare și aleg să rămână activi după vârsta legală de pensionare, proiectul prevede o reducere drastică a pensiei pe care o pot cumula cu salariul. Aceștia vor primi doar 15% din pensie, restul de 85% fiind suspendat pe perioada în care continuă să muncească.

„Persoanele prevăzute la alin.(1), beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”, potrivit proiectului.

Cine face excepție de la această interdicție

Modificările nu se aplică parlamentarilor, judecătorilor CCR, magistraților Curții de Conturi sau instituțiilor parlamentare precum ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, SIE și SRI.

Proiectul menționează:

„Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe perioada exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.