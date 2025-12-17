Lovitură pentru Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins miercuri, 17 decembrie 2025, contestația depusă de Georgescu împotriva menținerii controlului judiciar dispus de Judecătoria Sectorului 1.

Lovitură pentru Călin Georgescu. Ce scrie în minuta Tribunalului București

Astfel, instanța a confirmat decizia din 12 decembrie și a menținut măsura legală în dosarul în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă, iar Călin Georgescu trebuie să achite și suma de 300 de lei pentru cheltuieli judiciare.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat GEORGESCU CĂLIN împotriva Încheierii din camera de consiliu din data de 09.12.2025 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.4”, se arată în minuta Tribunalului București.

De ce este Călin Georgescu sub control judiciar?

Călin Georgescu, fost candidat la , se află sub control judiciar din februarie 2025. El este acuzat de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

Ce anume i se reproșează lui Georgescu

Potrivit rechizitoriului, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Călin Georgescu a promovat în public idei și doctrine fasciste și legionare. Printre exemplele aduse se numără: mobilizarea națiunii pentru crearea „omului nou” prin palingeneză, necesitatea unui lider carismatic și autoritar, glorificarea trecutului istoric în detrimentul prezentului și un ultranaționalism populist cu accente creștin-ortodoxe, potrivit .

De-a lungul timpului, Călin Georgescu a atras atenția pentru discursurile sale cu tentă naționalistă și legionară. Un caz emblematic este discursul ținut în 2 octombrie 2021 în Piața Universității, unde Georgescu a imitat gesturile și salutul legionar al mareșalului Ion Antonescu, într-un protest împotriva restricțiilor pandemice.

Amintim că în urmă cu două zile, pe 15 decembrie, Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns, pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor.