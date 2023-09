Lucian Bode, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Dan Vîlceanu, despre numire: Am fost absolut surprins (VIDEO)

Deputatul PNL Dan Vîlceanu a comentat vestea că Lucian Bode a fost numit vicepreședinte al Camerei Deputaților, despre care spune că a aflat „din presă”. „Am fost absolut surprins”, a fost reacția lui Vîlceanu, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ce a spus Dan Vîlceanu despre numirea lui Lucian Bode în conducerea Camerei Deputaților

Întrebat despre mutarea de la vârful Camerei, deputatul PNL Dan Vîlceanu a afirmat: „Nu știu, eu am aflat din presă despre chestiunea asta, nu am fost prezent la acel vot, dacă a existat un vot. Pur și simplu am aflat din presă și am fost foarte surprins. Florin Roman e un parlamentar care se bate, care are argumente, care a reprezentat pozițiile pe care partidul nostru le-a susținut de-a lungul timpului, și am fost absolut surprins”.

Dan Vîlceanu a fost predecesorul lui Lucian Bode în funcția de secretar general al PNL.