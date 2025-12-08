Lucrările la rețeaua de termoficare, din București, lasă în jur de 1.200 de blocuri fără căldură și apă caldă, în această săptămână. Compania Termoenergetica anunță că vor fi intervenții pentru .

Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig

Bucureşti anunţă că, în următoarele zile, în jur de 1.200 de blocuri de locuințe vor rămâne fără căldură și apă caldă. Cauza sunt lucrările la rețeaua de termoficare care sunt programate să se desfășoare în aceste zile. Sunt vizate mai multe zone din Capitală unde au loc intervenții pentru reparații la conductele reţelei termice primare.

Potrivit Termoenergetica, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitate. Astfel, se va interveni la reţeaua termică primară – conductă Dn 200/500mm, pe Şoseaua Iancului din Sectorul 2. Aici sunt programate lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către nouă puncte termice (109 blocuri). Se estimează că agentul termic va fi întrerupt de luni, ora 09:00, până marţi, la ora 23:00.

Alte intervenții sunt programate la conductele de pe rețeaua termică primară – conductă Dn 400/500mm, pe Şoseaua Pantelimon şi Strada Cristescu Dima din Sectorul 2. În această zonă va fi întrerupt pentru șase puncte termice (96 de blocuri). Întreruperea va intra în vigoare de luni, ora 09:00, până miercuri, la ora 23:00. Conducta din această zonă a fost pusă în funcțiune în anul 1974.

Alte intervenții ale Temoenergetica

Comunicatul de presă emis de Termoenergetica anunță că o altă intervenție va avea loc la o conductă Dn 400mm. Lucrările la rețeaua termică se vor desfășura pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2. Aici sunt programate intervenții de modernizare în cadrul POIM – Lot 1 – Obiectiv 6. Se impune sistarea furnizării agentului termic spre nouă puncte termice care deservesc 104 blocuri şi o industrie. Căldura și apa caldă vor fi sistate de luni, ora 09:00, până miercuri, la ora 23:00.

La rețeaua termică primară – conductă Dn 400/600mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2, vor avea loc lucrări de modernizare în cadrul POIM – Lot 1 – Obiectiv 6. Apa caldă și căldura vor fi întrerupte pentru șase puncte termice care deservesc 94 de blocuri. Măsura va intra în vigoare luni, ora 09:00, și va dura până joi, la ora 23:00.

De asemenea, se va lucra la reţeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Octavian Goga din Sectorul 3. Este vorba de lucrări de reparaţie a conductelor. Se impune sistarea furnizării agentului termic către patru puncte termice care deservesc 57 de blocuri. Furnizarea va fi întreruptă de miercuri, de la ora 09:00, până joi, la ora 23:00.

La reţeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor. Acestea impun sistarea furnizării agentului termic către 8 puncte termice care deservesc 107 blocuri. Oprirea furnizării va intra în vigoare de luni, ora 09:00, până marţi, la ora 23:00.

Lucrările la rețeaua de termoficare din București

Din cauza lucrărilor la reţeaua termică primară – conductă Dn 500mm, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4, se va sista furnizarea agentului termic către șase puncte termice. Acestea deservesc 129 de blocuri şi doi agenţi economici. Programul va intra în vigoare de miercuri, la ora 08:00, și va dura până vineri, la ora 23:00.

La reţeaua termică primară – între Strada Maria Tănase şi Bulevardul Şincai din Sectorul 4, se vor desfăşura lucrări de dezafectare a provizoratului în cadrul POIM – Lot 5 – Obiectiv 23. În această zonă lucrările la rețeaua de termoficare prevăd montaea unor vane de sectorizare în căminul CFC4. Apa caldă și căldura vor fi sistate către patru puncte termice care deservesc 35 de blocuri. Energia termică va fi oprită între 8 şi 10 decembrie.

Lucrătorii Termoenergetica vor interveni la reţeaua termică primară – conductă Dn 1100mm, pe Strada Ion Iriceanu din Sectorul 4. Aici se vor face lucrări de reparaţie a conductelor. Se impune sistarea furnizării agentului termic către 11 puncte termice care deservesc 228 de blocuri. Întreruperea va fi de luni, de la ora 08:00, până vineri, la ora 23:00.

Alte lucrări vor avea loc la reţeaua termică primară – conductă Dn 800mm, pe Strada Luică şi Strada Toporaşi din Sectorul 4, unde se va face integrarea tronsoanelor de conductă nou executate între căminele CS24-CS21. De asemenea lucrările la rețeaua termică prevăd și echiparea căminului CS24 în cadrul POIM – LOT 4 – Obiectiv 19. Apa caldă și căldura vor fi oprite către 17 puncte termice care deservesc 237 de blocuri şi 10 module. Lucrările se vor desfășura de marţi până vineri, la ora 23:00.

La reţeaua termică primară – conductă Dn 1000 mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6, se vor face lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic, fără a afecta însă niciun consumator.