Ludovic Orban a izbucnit în râs la mesajul transmis de Nicușor Dan, după ce Ciucu a câștigat alegerile: „A dat inclusiv pentru Marcel Ciolacu” (VIDEO)

Ana Maria
08 dec. 2025, 21:10
Sursa foto: Captura video B1 TV
Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, postarea publicată de Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Tonul liderului Forța Dreptei a fost unul vizibil ironic, Orban izbucnind în râs atunci când a vorbit despre postarea publică a actualului președinte.

Ce a transmis, de fapt, Nicușor Dan după rezultatul alegerilor

Potrivit lui Ludovic Orban, Nicușor Dan ar fi publicat un mesaj general de felicitare adresat tuturor candidaților declarați câștigători, fără a face inițial o diferențiere clară.

„Un mesaj de felicitare, inclusiv pentru Ciprian Ciucu, în special. A dat pentru toți aleșii, inclusiv pentru Marcel Ciolacu”, a spus, râzând, Ludovic Orban.

Această reacție a fost interpretată de liderul Forța Dreptei ca fiind una „protocolară”, dar totodată ambiguă în contextul politic tensionat de după alegeri.

Ludovic Orban a subliniat că mesajul lui Nicușor Dan nu a fost adresat doar unui singur câștigător, ci mai multor lideri politici care au obținut funcții la nivel local.

“I-a felicitat pe toți cei care au câștigat alegerile pentru primărie. După care, evident, a făcut o mențiune specială pentru Ciprian Ciucu, pentru câștigarea Primăriei Capitalei.

A fost un gest ok. Au fost alegeri în mai multe localități. Cumva, dacă tot dai un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu, cumva, trebuie să-i menționezi și pe alții care au fost aleși.”, a mai adăugat fostul premier.

Orban a mai spus că se așteaptă ca noul primar general să mențină o relație deschisă cu Administrația Prezidențială.

Va colabora Ciprian Ciucu cu Nicușor Dan?

În opinia lui Orban, relația dintre Ciprian Ciucu și Nicușor Dan ar trebui să fie una de colaborare instituțională, mai ales în ceea ce privește marile proiecte ale Capitalei.

„Eu sunt convins că Ciprian Ciucu va fi deschis la orice fel de colaborare cu președintele României. A și spus în campanie că va continua și dacă poate să și accelereze proiectele lui Nicușor Dan, ceea ce e clar și limpede.

A spus clar că se bazează, în primul rând, pe formațiunile polițice de centru-dreapta, adică pe lângă Partidul Național Liberal, pe USR, pe REPER, pe Forța Dreptei, care au consilieri generali și împreună pot să genereze o majoritate. E adevărat că președintele a avut o formă, a fost folosit, în special, în campanie și, cumva, a și alimentat că a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.”, a mai precizat Ludovic Orban.

De ce e benefică victoria lui Ciucu pentru Nicușor Dan, potrivit lui Ludovic Orban

În final, președintele Forța Dreptei a sugerat că rezultatul alegerilor nu ar fi benefic doar pentru administrația locală, ci inclusiv pentru Nicușor Dan, din perspectiva consolidării unei zone reformiste în plan politic.

„Eu cred că deznodământul alegerilor de la Capitală este benefic inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că eu sunt convins că se va consolida partea reformistă din cadrul coaliției și, implicit, se va consolida relația între premier și președinte.”, a conchis Orban.

