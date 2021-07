Ludovic Orban: „Am participat la toate bătăliile cu hidra comunistă. Am luptat în prima linie chiar și când mulți dintre colegii mei făceau blaturi cu PSD” / Cum poate guverna PNL pe termen lung, în opinia sa (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat, susține că formațiunea liberală rămâne singura forță care are capacitatea de a învinge PSD în alegeri. Totodată, fostul premier consideră că partidul pe care îl conduce poate guverna pe termen lung doar dacă reușește cu adevărat, „prin eliberarea energiilor creatoare ale națiunii române”, să dea drumul „la toate motoarele dezvoltării României”.

„Viața mea publică a început în 28 ianuarie, în marea manifestație organizată de Partidul Național Liberal și de Partidul Național Țărănesc împotriva înființării Frontului Salvării Naționale, care a dus la formarea CPUN. Am participat la toate demonstrațiile pro-democrație din Piața Universității, demonstrațiile din 1991, dacă vă aduceți aminte Marșul cămășilor albe al intelectualității din București, care a fost precursorul Alianței Civice. Am participat la toate bătăliile cu hidra comunistă, care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani. Am fost un luptător în prima linie chiar și atunci când mulți dintre colegii mei făceau blaturi cu PSD”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, în contextul alegerilor de la PNL Sector 3.

PNL, spune Ludovic Orban, rămâne principalul adversar al PSD.

„Vă garantez, Partidul Național Liberal rămâne principalul adversar al PSD și al modului distructiv în care PSD afectează istoria României și singura forță politică care are capacitatea de a învinge Partidul Social Democrat în alegeri, așa cum am făcut în alegerile locale parțiale în care, în ciuda sondajelor lor, pe care le-am spus să le bage în sertar, Partidul Național Liberal a obținut 40,5%”, a adăugat liderul liberalilor.

El a subliniat că PNL poate guverna pe termen lung doar dacă guvernează „bine”.

„Dragi colege și dragi colegi, sigur că acum se vorbește despre opt ani de guvernare. Eu îmi doresc să guvernăm nu opt ani, îmi doresc să guvernăm 12 ani, 16 ani, 20 de ani, dar nu putem realiza lucrul acesta decât dacă guvernăm bine, decât dacă efectele guvernării noastre aduc beneficii pentru cetățenii români, decât dacă realizăm toate marile proiecte pe care ne-am angajat să le punem în practică, decât dacă guvernăm cu fața spre oameni, decât dacă reușim cu adevărat, prin eliberarea energiilor creatoare ale națiunii române, să dăm drumul la toate motoarele dezvoltării în România. Or, acest lucru îl poate face doar Partidul Național Liberal și doar cu acea reprezentare guvernamentală pe care o hotărăște Partidul Național Liberal și baza lui”, a mai afirmat Ludovic Orban.