Ludovic Orban: „Au existat două tentative de puciuri pentru a mă înlătura de la conducerea PNL”

Ludovic Orban a criticat duminică, în emisiunea Selectiv, moderată de Dan Bucura, orice eventuală implicare a președintelui Klaus Iohannis în Congresul pentru desemnarea președintelui PNL:

„Președintele PNL trebuie ales de membrii PNL, pentru că nu trebuie să fie dator pentru alegerea ca președinte decât membrilor PNL, pentru că trebuie să eiste garanția că va acționa în interesul PNL. Candidatul la președinția România trebuie desemnat conform prevederilor statutare.

Eu vreau să cred că nu a făcut lucrul ăsta și sper că nu a făcut lucrul ăsta, pentru că am avut o colaborare exemplară cu președintele României. După ce voi câștiga alegerile din 25 septembrie , evident că voi continua parteneriatul cu președintele României.

Mă aflu în comunicare cu președintele României”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a precizat că nici PNL, nici el, în calitate de președinte PNL nu au o datorie față de Iohannis.

“Am fost nominalizat având capacitatea de a forma Guvernul și am format Guvernul. Am obținut peste 8 voturi peste numărul minim necesar. Dacă nu aș fi format guvernul putea să propună pe altcineva, numai că eu am reușit să formez Guvernul”, a mai spus Orban.

Acesta a dezvăluit că au existat două tentative de puciuri, de organizare a unui Congres Extraordinar, prin care se urmărea înlăturarea sa:

„Președintele Iohannis a participat la o reuniune a Consiliului Național, dar în acea reuniune urma să se voteze niște prevederi statutare care să îmi crească prerogativele și care să îmi dea posibilitatea să iau decizii mai ferme față de cei care iau poziții împotriva hotărârilor partidului. Venirea președintelui a oprit acele modificări. Nu a oprit așa zisul puci.

Au fost oameni care au încercat să provoace un Congres Extraordinar și de asemenea care au încercat să genereze un protest după referendumul pentru familie”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a dat explu pe Alina Gorghiu și pe alți membri PNL care s-au coordonat cu unele poziții împotriva sa, în acel context.