Ludovic Orban, , a vorbit despre fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, dar și despre una dintre „deciziile catastrofale” pe care le-a luat fostul șef al Statului, Klaus Iohannis.

Cum a apărut Călin Georgescu? Explicația lui Ludovic Orban

Subiectul „Călin Georgescu” a iscat și iscă în continuare foarte multe reacții. Fostul candidat la prezidențiale a reușit să împartă România în două tabere: pe de-o parte, oamenii care îl idolatrizează, la propriu, pe de cealaltă parte, oameni care nu îl suportă.

Fostul premier Orban a oferit detalii despre acest subiect. El consideră că Georgescu „s-a născut” din erorile pe care le-au făcut oamenii politici.

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simplu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere. În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a declarat Ludovic Orban pentru Digi 24.

Care a fost decizia „catastrofală” luată de Iohannis

Orban a explicat care a fost decizia nefericită pe care fostul președinte a luat-o. Acesta consideră că aducerea PSD la guvernare a făcut foarte mult rău.

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată… după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare. Oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a adăugat Orban.