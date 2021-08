Ludovic Orban: Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică. În nicio discuție nu mi-a relatat despre acest episod din viața lui (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a respins drept „minciuni sfruntate” speculațiile potrivit cărora el ar fi fost cel care a dezvăluit informația că Florin Cîțu ar fi stat două zile la închisoare în SUA, în urmă cu aproximativ 20 de ani, din cauză că a condus sub influența alcoolului. „Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu”, a subliniat liderul liberalilor la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, joi seară, pe B1 TV.

Ludovic Orban, pe B1 TV, despre incidentul legat de Florin Cîțu: „Nu mi-a relatat despre acest episod din viața lui”

„Vă spun sincer, ce m-a deranjat la declarația domnului Cîțu a fost așa, parcă o ușoară supărare că a fost făcută publică această informație. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu. Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viața lui, care este totuși o realitate, s-a întâmplat, face parte din acele părți din penumbră sau din umbră pe care pot să le aibă mulți oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești, să spui tu, să vorbești tu despre lucrul respectiv. Cum să fie supărat cineva că o astfel de informație apare în spațiul public. Probabilitatea ca o astfel de informație să apară în spațiul public este uriașă”, a declarat președintele PNL, joi seară, pe B1 TV.

Fostul premier a explicat că orice cetățean poate vedea informațiile legate de subiect direct de la sursă.

„Eu, după declarațiile premierului Cîțu, m-am dus, am întrebat, am dat două telefoane, mi s-a spus să intru pe site-ul respectiv (site-ul instanței din Iowa, n.r.) și să bag «Florin Vasile Cîțu», și mi-a apărut. Orice cetățean de pe planeta asta, dacă intră pe site-ul respectiv prin căutare pe Google și bagă «Florin Vasile Cîțu», vede informațiile legate de subiectul acesta”, a punctat Ludovic Orban.

El susține că, în discuțiile interpersonale, Florin Cîțu nu i-a vorbit niciodată despre acest episod.

„Mai e un alt lucru care mă deranjează, faptul că anumiți colegi de-ai mei, care mă cunosc și care știu despre mine adevărul, au început să arunce în spațiul public că această informație ar fi fost făcută publică de mine sau de oameni din echipa mea, asta este o minciună sfruntată și este o formă penibilă, o formă penibilă de încerca să îl faci vinovat pe președintele partidului pentru o vină pe care nu o are. În curând o să spună că eu sunt vinovat că Florin Cîțu, în 2000, a fost prins băut la volan sau că eu sunt vinovat de faptul că Florin Cîțu nu a făcut publică această informație… Mie nu mi-a comunicat în discuțiile interpersonale acest episod din viața lui. Noi am avut discuții pentru că noi am avut mai multe faze, eu l-am susținut pe Florin Cîțu vicepreședinte economic al partidului, l-am susținut pe Florin Cîțu lider de grup la Senat, l-am susținut pe Florin Cîțu ca ministru al Finanțelor, l-am susținut pe Florin Cîțu ca premier. În nicio discuție nu mi-a relatat despre acest episod din viața lui”, a mai spus Ludovic Orban.