Ludovic Orban: „Deși am fost sac de box pentru mulți dintre colegii mei, eu am mers mai departe și am condus PNL în mod democratic” (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul liberalilor, a declarat, marți, că democrația e fundamentală în societate și în partid și că „în puține perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul”. Reacția vine după ce, luni, contracandidatul său la președinția formațiunii, premierul Florin Cîţu, a susținut că în PNL s-a ajuns „să îţi fie teamă să ai o opţiune” și că asta e dictatură.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ludovic Orban, despre democrația din PNL

Întrebat în legătură cu declarațiile lui Florin Cîțu, Ludovic Orban a susținut: „E o glumă, e o glumă, mă cunoașteți… Democrația e fundamentală și în societate, și în partid. Cred că în puține perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovadă e că se pot exprima în felul acesta și nimeni nu pățește nimic. Deși am fost sac de box pentru mulți dintre colegii mei, eu am mers mai departe și am condus partidul în mod democratic”.

Întrebat despre neînțelegerile apărute în organizarea alegerilor interne din Timiș, Orban a spus că nu a avut niciun fel de implicare în acest proces: „Toate alegerile au fost organizate de conducerea județeană și municipală, în care dl Nica era președinte și la județ, și la municipiu. Orice s-a întâmplat e în responsabilitatea organizatorilor”.