Ludovic Orban: Eu, în viața mea, nu i-am făcut decât bine lui Klaus Iohannis, dar nu știu dacă am făcut bine României / M-am retras în favoarea lui în 2014 (VIDEO)

Ludovic Orban spune că el nu i-a făcut decât bine lui Klaus Iohannis, însă nu știe dacă a făcut bine țării, având în vedere că de câteva luni actualul Președinte „face un rău imens României”.

Ludovic Orban, despre relația cu președintele Klaus Iohannis, la „Special B1” cu Nadia Ciurlin

Întrebat de unde a pornit războiul dintre el și președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a afirmat: „Nu vă pot da răspunsul la această întrebare. Eu, în viața mea, nu i-am făcut decât bine lui Klaus Iohannis. Domnul Klaus Iohannis a intrat în Partidul Național Liberal în 2013, când Partidul Național Liberal era în USL. După ieșirea din coaliția de guvernare cu PSD, Crin Antonescu și-a asumat un obiectiv de 20% pentru alegerile europarlamentare, a luat numai 15%, și Crin Antonescu, și Klau Iohannis și-au dat demisia din funcțiile pe care le aveau – Crin din funcția de președinte și Klaus Iohannis din funcția de prim-vicepreședinte”.

„Eu mi-am anunțat candidatura la președinția PNL. Când a venit la delegația permanentă Klaus Iohannis și a cerut derogare pentru a candida la o funcție de conducere, l-am întrebat dacă va candida la funcția de Președinte. După o ezitare a spus, `da`, și eu m-am retras în favoarea lui Klaus Iohannis ca să se aleagă președinte PNL pentru că la data respectivă am considerat că el este un candidat la prezidențiale decât mine. Mai mult decât atât, am fost alături de el, pentru că, după ce a renunțat la Președinție, Crin Antonescu a intrat în interiorul PNL în cursa pentru desemnarea candidatului la președinția Partidului Național Liberal. A fost o competiție între Crin Atonescu și Klaus Iohannis și l-am sprijinit pe Klaus Iohannis”, a adăugat Ludovic Orban.

Fostul lider PNL spune că l-a susținut pe Klaus Iohannis inclusiv în campania prezidențială din 2014, deși acest lucru i-a atras „o celebritate nu foarte favorabilă”.

„De asemenea, cred că am făcut o campanie care de altfel mi-a și atras așa o celebritate nu foarte favorabilă și mai puțină lume își aduce aminte de discursurile de mobilizare, dar puțini își mai aduc aminte ce am făcut în turul II, când alături de Iohannis rămăseseră foarte puțini. Conferințe de presă în care am dezvăluit lucruri extrem de grele despre Ponta. Deci practic m-am retras în favoarea lui Iohannis, l-am sprijinit la funcția de Președinte și el s-a ales Președinte și normal că aveam o înțelegere care ulterior nu s-a mai pus în practică pentru că Iohannis, după ce s-a ales Președinte, a venit la partid și după ce și-a dat demisia a spus, `nu e bun Orban, eu o vreau pe Alina Gorghiu`. Rezultatele s-au văzut cu Alina Gorghiu. Partidul Național Liberal, de la vreo 40% cât avea după prezidențiale, s-a prăbușit la 20% la alegerile parlamentare”, a mai declarat Ludovic Orban.