Ludovic Orban: Eu reprezint o garanție, o certitudine pentru performanță a PNL. Vor fi filiale în care mai mult de jumătate dintre delegați nu vor urma opțiunea președintelui de filială

Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a explicat că majoritatea delegaților care vor participa la congresul liberal din 25 septembrie nu vor urma poziția liderului de filială dacă aceasta a fost luată fără să se respecte opțiunea din interiorul filialei respective.

Ludovic Orban, despre competiția pentru președinția PNL și pozițiile filialelor liberale

Întrebat luni seară la Digi 24 pe cine mizează în cursa pentru șefia PNL, Ludovic Orban a explicat: „Pe toți membrii Partidului Național Liberal care doresc binele Partidului Național Liberal. Pe data de 25 septembrie se va alege la congres președintele Partidului Național Liberal, adică acolo e o confruntare 1 la 1, se alege președintele”.

„Vă dau exemplu Clujul. Clujul o să aibă aproximativ 170 de delegați. Dacă cineva își imaginează că un președinte poate să determine opțiunea politică a 170 de delegați, înseamnă că nu cunoaște foarte bine cum funcționează lucrurile în partid. De altfel, aici trebuie să fac câteva precizări. Se numără filiale. Deocamdată nu se pot număra decât președinți de filialie care au optat deschis pentru unul sau pentru altul din candidați. La ora actuală există 25 de președinți care și-au exprimat susținerea pentru Florin Cîțu. E un congres la care participă 5.000 de delegați, sigur că are o influență opțiunea președintelui, dar opțiunea președintelui, dacă a fost luată fără să respecte opțiunea din interiorul filialei respective, nu este neapărat o opțiune care va fi urmată de cei mai mulți dintre delegați. Eu vă spun că vor fi filiale în care vor fi mai mult de jumătate dintre delegați care nu vor urma opțiunea președintelui”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat dacă a stat de vorbă „delegat cu delegat” pentru a ajunge la această opinie, președintele PNL a punctat: „E greu deocamdată să stau de vorbă delegat cu delegat pentru că nu știm care sunt delegații. Delegații vor fi stabiliți după o procedură în care se depun candidaturi, biroul județean hotărăște prin vot individual și se supune validării colegiului director județean. Sigur că atunci când formezi delegația trebuie să ții cont de faptul că trebuie să aduci la congres din fiecare filială județeană oamenii cu cele mai bune perfomanțe electorale, oamenii care au muncit cel mai mult la partid, oamenii care au arătat în exercitarea funcțiilor de demnitate publică o capacitate de a aduce lucruri bune pentru oameni. Nu poți să aduci pe oricine la un congres ca să reprezinte o filială. Nu poți să nu aduci primarii, de exemplu, care sunt performerii partidului, viceprimarii, consilierii județeni, responsabilii zonali care au rezultate bune, președinții de organizații municipale, orășenești sau de comune mai mari”.

„Se alege președintele partidului. Președintele partidului se alege pe baza evaluării individuale pe care o face fiecare delegat care participă la congres dintre cei doi candidați care sunt în cursă, cine este cel mai bun să conducă partidul, cine are cele mai profunde cunoștințe, cine are cea mai mare experiență, cine are leadership, cine e cel mai bun comunicator, cine are carismă, empatie, cine este mai aproape de partid, cine a demonstrat capacitatea de a conduce de-a lungul timpului. Eu reprezint o garanție, eu reprezint o certitudine pentru performanță a Partidului Național Liberal”, a subliniat Ludovic Orban.