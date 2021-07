Ludovic Orban: Personalul de pe ambulanțe luptă zilnic pentru salvarea vieților omenești

Președintele Camerei Deputaților a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Ambulanței. Ludovic Orban a ținut să le mulțumească angajaților din serviciile de ambulanță care luptă zilnic pentru salvarea vieților.

„Îi sărbătorim astăzi pe toți cei care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de Ambulanță, oameni dedicați, aflați mereu la datorie. Transmit urările mele calde personalului operativ din serviciile de ambulanță care, zi de zi, cu profesionalism, luptă pentru salvarea vieții.

Le mulțumesc în special pentru eforturile incredibile din perioada pandemiei, când, cu forță și curaj, au luptat pentru viața fiecărui bolnav de COVID-19, punându-și de multe ori propria viață în pericol. Ne rugăm pentru cei care au fost răpuși de acest virus, adevărați eroi în lupta cu pandemia, care nu vor fi uitați niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi pentru apărarea vieții românilor”, a scris Ludovic Orban pe contul său de Facebook.

Sirenele au sunat la ora 10:00 de Ziua Națională a Ambulanței

Pentru a serba Ziua Națională a Ambulanței, sirenele au sunat în toată România, miercuri, 28 iulie, la ora 10:00.

Ziua nu a putut fi sărbătorită public și la nivel național, din cauza stării de alertă impuse de pandemie.

„Ambulanța în România împlinește 115 ani de la înființare. Ambulanța a fost înființată în anul 1906, de către inițiativa privată a profesorului Nicolae Minovici.

De atunci, an de an, am încercat să fim mai buni, mai mulți și mai bine pregătiți”, a explicat Alice Grasu, manager Serviciul de Ambulanță București Ilfov.