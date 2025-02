Mai poate candida Călin Georgescu la alegerile prezidențiale? Răspunsul dat de Alexandru Muraru, șeful Comisiei de control al SIE (VIDEO)

Deputatul PNL, , și actual șef al Comisiei de control al SIE a fost întrebat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, dacă va putea candida din nou la alegerile prezidențiale.

Muraru a menționat că justiția nu poate opri un candidat, având în vedere atribuțiile sale și și având în vedere timpul până la alegerile prezidențiale .

„Curtea Constituțională a mai spus acest lucru”

Alexandru Muraru a anticipat un val de contestații pentru candidați, referindu-se la precedentul cazului Șoșoacă și la obligația candidaților de a respecta Constituția și valorile democratice.

“Justiția nu va putea opri un candidat, având în vedere atribuțiile sale, având în vedere condițiile prin care un candidat poate candida în alegerile prezidențiale și având în vedere timpul până la alegerile prezidențiale. Știți foarte bine că data limită de depunere a candidaturilor este 15 martie și, sigur, nu pot să cred și nu cred că este util să ne imaginăm că justiția și niciun Parchet și nicio instanță nu poate face o investigație, respectiv o trimitere în judecată, cu o decizie și apoi un apel sau un recurs până la data de 15 martie.

Dar cred că Curtea Constituțională a mai spus acest lucru. Este datoare și are această sarcină în misiunea sa de a decide asupra contestațiilor care se vor depune. Eu am mai spus acest lucru, cred că va fi un val de contestații pentru acești candidați, având în vedere precedentul Șoșoacă. Eu am citit acea motivare, care este foarte, foarte detaliată cu privire la cazul Șoșoacă și în care se spune foarte clar că acțiunile, mesajele, declarațiile candidaților ajung să fie, de fapt, repere foarte concrete pentru Curtea Constituțională prin care acești candidați răspund unei obligații, aceea de a respecta Constituția și valorile constituționale, valorilor democratice”.