Maia Sandu, după vizita la Palatul Cotroceni: În 2021, Republica Moldova  simțit mereu umărul României alături

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu efectuează o vizită în România. La primele ore ale acestei zile, ea s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, iar mai apoi au ținut o declarație de presă comună. Liderul de peste Prut a discutat despre problemele ce s-au aflat pe ordinea de zi a întâlnirii cu Klaus Iohannis.

„La 29 decembrie 2020 ați fost primul șef de stat care ne-a onorat cu prezența la Chișinău, imediat după alegerile prezidențiale. Anunțam atunci, într-o declarație comună, că după o perioadă lungă de îngheț, Chișinăul și Bucureștiul revin la o relație firească, frățească și deschisă, că pornim împreună într-o nouă etapă a relației bilaterle, acționând împreună pentru realizarea obiectivelor comune.

Maia Sandu a prezentat proiectele de importanță majoră pentru România și Republica Moldova:

În 2021, Republica Moldova simțit mereu umărul României alături. Ne-a ajutat să trecem mai ușor prin crize, dar și începem să construim un viitor mai bun.

Republica Moldova a primit de la România primele donații de vaccina anti-COVID, ce ne-au permis să inițiem procesul de vaccinare la începutul lunii martie. (…) Salutăm finalizarea gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău, ce a devenit funcțional de la 1 octombrie.

Un alt punct de pe agenda comună este interconectarea sistemelor de energie electrică. Pentru linia Isaccea – Vulcănești – Chișinău, lucrările vor începe curând. Susținem intrarea companiilor de energie electrică românești pe piața din Republica Moldova, fapt care va stimula concurența pe o piață dominată încă de monopoluri.

Un alt proiect important este construcția podului rutier peste Prut, la Ungheni, el ne va conecta mai ușor atât la Iași, cât și de autostrada de Est”, a declarat Maia Sandu, la Palatul Cotroceni.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Klaus Iohannis a primit vizita Maiei Sandu la București

Marți dimineața, președintele Klaus Iohannis a întâmpinat-o pe Maia Sandu la București. Cei doi au susținut o declarație de presă comună.

„Sunt deosebit de bucuros să primesc azi vizita dnei Sandu. Am avut în acest an un dialog extrem de intens pe toate palierele. Am efectuat o vizită la Chișinău pe 27 august și am avut discuții deosebit de fructuoase în continuarea cooperării cu dna președinte. Cu un nou guvern și parlament la Chișinău, eforturile noastre comune pentru reformă, consolidare democratică și rezultate în beneficiul cetățenilor Rep. Moldova vor fi de substanță.

Cooperarea pe linie guvernamentală și parlamentară a cunoscut un reviriment. Membrii executivelor au avut deja numeroase întâlniri aplicate în care au discutat priroitățile sectoriale. Cooperarea continuă în ritm intens”, a declarat șeful statului la finalul întâlnirii cu președintele Republicii Moldova.