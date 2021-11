Klaus Iohannis, discurs alături de Maia Sandu: Efortul și dedicarea personalului medical din Republica Moldova au ajutat la salvarea de vieți. Nu vom uita gestul / România rămâne cel mai apropiat prieten al Chișinăului (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a primit, marți, vizita oficială a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi au susținut o declarație de presă comună. Iohannis a vorbit despre cooperarea dintre cele două țări și a pus accent pe sprijinul pe care statele și l-au ferit reciproc în gestionarea pandemiei de coronavirus.

Klaus Iohannis, despre relația România – Republica Moldova

„Sunt deosebit de bucuros să primesc azi vizita dnei Sandu. Am avut în acest an un dialog extrem de intens pe toate palierele. Am efectuat o vizită la Chișinău pe 27 august și am avut discuții deosebit de fructuoase în continuarea cooperării cu dna președinte. Cu un nou guvern și parlament la Chișinău, eforturile noastre comune pentru reformă, consolidare democratică și rezultate în beneficiul cetățenilor Rep. Moldova vor fi de substanță.

Cooperarea pe linie guvernamentală și parlamentară a cunoscut un reviriment. Membrii executivelor au avut deja numeroase întâlniri aplicate în care au discutat prioritățile sectoriale. Cooperarea continuă în ritm intens”, a declarat Iohannis.

Șeful statului a mai precizat că Republica Moldova se bucură de „un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic” la București.

„Suntem cu toții dedicați consolidării parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Rep Moldova și pentru avansarea proceselor de reformă. România și Rep Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică: comunitatea de limbă, cultură și istorie. Dorim ca Rep Moldova să se dezvolte pe model european în beneficiul cetățenilor săi.

România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova. Am onorat mereu angajamentele asumate și am depus eforturi consistente ca Rep Moldova să rămână o prioritate pe agenda UE, precum și în relație cu alți parteneri apropiați, precum SUA”, a mai spus președintele Iohannis.

Klaus Iohannis mulțumește Chișinăului pentru sprijinul acordat în pandemie

„Toate acestea arată că fructificăm oportunitățile de cooperare bilaterală aprofundată la nivel prezidențial, parlamentar și guvernamental în vederea parcursului integrării europene a Rep Moldova.

Am dovedit că putem conlucra eficient, acordându-ne sprijin reciproc în situații dificile. Adresez mulțumiri dnei președinte, autorităților și medicilor din Rep Moldova pentru ajutorul valoros oferit recent. Efortul și dedicarea personalului medical din Republica Moldova au ajutat la salvarea de vieți. Nu vom uita acest gest”, a mai declarat Klaus Iohannis.

