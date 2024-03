Manfred Weber, la finalul Congresului PPE: „Am fost motorul Europei și cu siguranță vom rămâne și în următorii cinci ani”/ Mesaj de mulțumire pentru PNL și Nicolae Ciucă

Președintele popularilor europeni, Manfred Weber, a mulțumit la finalul Congresului PPE lui Nicolae Ciucă și membrilor PNL pentru desfășurarea evenimentului în care Ursula von der Leyen a fost desemnată candidat pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene.

Manfred Weber, la finalul Congresului PPE

Manfred Weber a precizat că PPE a fost timp de cinci ani motorul UE și că va continua să joace acest rol și pentru următorii cinci ani:

„La finele acestui Congres vreau să le mulțumesc celor care au fost prezenți la acest eveniment nemaipomenit, vreau să mulțumesc gazdei noastre PNL și Nicolae Ciucă. Ați făcut o treabă nemaipomentită și vreau să îi mulțumesc și președintelui Klaus Iohannis! Vă mulțumesc că ne-ați primit în România. Dragi prieteni, vreau să mulțumesc și celor care au muncit din greu pentru a face acest Congres posibil.

Am arătat ce însemană să fim o familie. Noi am nominalizat un candidat excelent pentru alegerile viitoare. Suntem pregătiți pentru a face față acestei curse electorale. Am expus ideile noastre privind viitorul Europei. Acest partid a fost motorul Europei și cu siguranță vom rămâne și în următorii 5 ani motorul Europei”,