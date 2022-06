Marcel Boloș: „Îi asigur pe cei afectați de problema trecerii la energia verde că pachetul pe tranziție e extrem de generos și măsurile sunt foarte bune” / Ce spune ministrul despre renegocierea PNRR, capitolul energie (VIDEO)

Marcel Boloș (PNL), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat marți, pentru B1 TV, că românii ce vor fi afectați de procesul de tranziție spre energia verde vor fi ajutați, iar Comisia Europeană a alocat sume generoase în acest sens.

Boloș a mai spus că, dacă se va ajunge la un acord la nivelul coaliției, România va încerca o renegociere a PNRR la capitolul energie, pentru a-și putea valorifica mai bine potențialul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei” moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Boloș, despre dificultățile trecerii la energia verde și cum vor fi ajutați cei care vor fi afectați de tranziție

„Într-adevăr, e un moment foarte important pentru PNRR pentru că pe lângă cele 10 miliarde de euro pe care le vom avea în aceest an, parcurgem o etapă importantă pe care o are în responsabilitate Guvernul, acela de a renegocia PNRR, care are cel mai important capitol cel legat de independența energetică. Așa cum se pun problema la nivel european, pe lângă criza medicală, avem acum încă două crize, cea a energiei și a războiului. De aceea, în discuție apare și problema securității aliementare, pe care noi încercăm să o prevenim.

Noi încercăm să punem în planul nostru de negociere dacă se va decide astfel la nivel de coaliție.

Chiar dacă România e obligată să treacă e zona aceasta de obținere a energiei verzi, noi avem, și mâine în Guvern se va discuta, problema reconversiei populației care a lucrat în zonele miniere. La nivel de Comisie Europeană s-au alocat 2,1 miliarde euro ca reconversia populației să fie asgurată și să avem o tranziție spre energie verde fără costuri sociale prea mari. Putem da detalii mâine după ședința de Guvern.

În ce privește energia verde, capitolul pe care-l avem de negociat presupune aceste investiții în ce privește enegia verde și valorificarea potențialului de energie solară și eoliană pe care-l avem în Dobrogea și pe care noi acum încercăm să-l avem în negociere, ca să fim cu portofoiul de proiecte care să ducă spre această independnneță energetică și să-și folosească potențialul.

E angajamentul întregii UE de a trece la energia verde. Îi asigur pe toți cei afectați de problema trecerii la energia verde că pachetul de măsuri pe tranziție e extrem de generos și măsurile sunt foarte bune pentru cei afectați și bugetele sunt generoase pentru a începe tranziția justă – sunt 2,1 miliarde de euro”, a declarat ministrul Boloș.

Ce spune Boloș despre renegocierea PNRR pentru a include irigațiile

În cadrul aceleiași emisiuni, ministrul a dat de înțeles că foarte probabil coaliția va ajunge la un acord privind solicitarea de a fi , pentru a include și investițiile în sistemul de irigații.

„Noi, în ceea ce privește negocierea și renegocierea PNRR, avem în vedere, și cred că aceasta va fi decizia finală în coaliție, ca porblema securității alimentare, cu toate că noi nu avem o astfel de problemă la nivel național, dar avem un potențial agricol uriaș pe care România trebuie să-l expoateze, avem în vedere ca astfel de investiții să fie puse în discuție pe componenta aceasta de renegociere a PNRR”,