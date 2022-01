Marcel Ciolacu: Am finalizat pachetul de măsuri să oprim escaladarea prețurilor, să ieftinim facturile și să încercăm să compensăm cât permite bugetul. Decizia finală va fi luată în coaliție (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că a fost finalizat pachetul de măsuri menite să oprească escaladarea prețurilor, să ieftinească facturile și să compenseze „de la bugetul statului atât cât își permite bugetul statului astfel încât să nu afecteze zona de investiții” și ceea ce și-a propus coaliția pentru 2022. „Avem aceste măsuri finalizate, le mai discutăm acum la ora 10 cu membrii Guvernului din partea Partidului Social Democrat, cu Biroul Permanent Național și la ora 17 în coaliție”, a precizat social-democratul, luni, la sediul partidului.

Marcel Ciolacu: Reducerea TVA la 5% e suportabilă de către bugetul statului și pentru energie, și pentru gaze. Rămân la părere că măsura trebuie luată începând cu 1 februarie

„În primul rând, am finalizat tot pachetul de măsuri pe toate cele trei componente astfel încât să stopăm această escaladare a prețurilor, să ieftinim facturile atât către populație, cât și către economie și, nu în ultimul rând, să încercăm să compensăm de la bugetul statului atât cât își permite bugetul statului astfel încât să nu afecteze zona de investiții și ce ne-am propus pentru acest an. Avem aceste măsuri finalizate, le mai discutăm acum la ora 10 cu membrii Guvernului din partea Partidului Social Democrat, cu Biroul Permanent Național și la ora 17 în coaliție. Am avut discuții inclusiv în cursul zilei de ieri cu domnul prim-ministru, și alaltăieri, și cu domnul președinte Cîțu, deci am funcționat și până acum”, a declarat liderul social-democraților.

Referitor la reducerea TVA, el a spus: „Este suportabilă de către bugetul statului și pentru energie, și pentru gaze. Eu îmi mențin părerea că această măsură trebuie luată cu data de 1 februarie”.

Întrebat dacă România își permite comepnsări suplimentare la gaze, Marcel Ciolacu a explicat: „Cred că sunt mai multe variante, inclusiv am văzut ce s-a întâmplat în Franța cu plafonarea prețurilor la energie la companiile de stat, la cea mai mare companie de stat, și aceasta este o măsură pe caer am putea s-o luăm”.

„După ce avem o decizie finală luată în coaliție, vom veni și v-o vom prezenta. (…) Sunt mai multe măsuri și au o coerență între ele. Concret, după ce le vom decide în coaliție, vom veni și vă vom prezenta. (…) Așa este corect, la ședința de coaliție sunt invitați și domnul ministru al Energiei, și reprezentanții ANRE, și reprezentanții ANPC”, a mai afirmat președintele PSD.