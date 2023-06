Marcel Ciolacu, de Ziua Refugiatului: Românii sunt un exemplu pentru întreaga lume. Demonstrăm ce înseamnă cu adevărat sprijinul și generozitatea în fața terorii

Ziua Internațională a Refugiatului este un nou moment al certitudinii că românii sunt un exemplu pentru întreaga lume, a declarat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, marți, în mesajul transmis cu prilejul evenimentului internațional celebrat anual pe 20 iunie.

Marcel Ciolacu, mesaj de Ziua Internațională a Refugiatului

Premierul spune că „românii au probat o solidaritate fără precedent”.

„În martie 2022, am văzut ce înseamnă teroarea pe străzile pline de cratere, privind blocurile bombardate din Bucea și Irpin. Și am înțeles groaza trăită de familiile disperate, obligate să fugă din calea războiului. Peste 4,6 milioane de ucraineni au ales ca adăpost țara noastră, majoritatea fiind femei și copii. Am văzut și cum, de atunci și până astăzi, românii au probat o solidaritate fără precedent: un generos efort național care a construit un spațiu al siguranței și liniștii pentru refugiații din Ucraina”, a scris Marcel Ciolacu, marți, pe Facebook.

„De aceea, astăzi, Ziua Internațională a Refugiatului este un nou moment al certitudinii că românii sunt un exemplu pentru întreaga lume! Prin ceea ce poporul nostru face de aproape un an și jumătate, demonstrăm ce înseamnă cu adevărat sprijinul și generozitatea în fața terorii. Iar eu am învățat de la familia mea o lecție sfântă: că atunci când faci un bine, Dumnezeu ți-l va întoarce cu siguranță!”, a adăugat premierul.