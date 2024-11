Marcel Ciolacu, declarații despre Călin Georgescu: „Partenerii de coaliţie n-au înţeles că la acest lucru duce o astfel de campanie”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, candidat la alegerile prezidențiale, a declarat duminică, despre Călin Georgescu, că faptul că acesta a strâns atât de multe voturi nu e deloc o surpriză. El a adăugat că îi pare rău că partenerii de coaliție nu au înțeles că la acest lucru duce o astfel de campanie electorală, cu atacuri la familie.

Președintele PSD spune că ar fi intuit din vară că Georgescu va fi foarte votat

„Există o mobilizare. Noi, toţi trei am spus de mai mult timp am spus că la turul 1 va fi o mobilizare din partea tuturor partidelor, lucru care se şi vede. Până la urmă, ne bucură faptul cu . Am date că a venit foarte multă lume la vot şi vom vedea”, a spus Marcel Ciolacu, la sediul partidului.

Preşedintele PSD a spus că atât el cât şi Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu au spus, din vară, cine va intra pe locul 2.

„Îmi pare rău că partenerii noştri de coaliţie n-au înţeles că la acest lucru duce o astfel de campanie, cu atacuri la familie. Eu le-am dus, mai greu familia, dar vor vedea ce au obţinut ei din acest stil de campanie”, a completat Marcel Ciolacu.