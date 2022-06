Marcel Ciolacu, despre prețul carburanților: „Dacă se intră într-o zonă nepredictibilă, plafonarea este singura soluție” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referitor la compensarea prețului la carburanți decisă de guvern, că lucrurile sunt într-o dinamică și că dacă se intră într-o zonă nepredictibilă, plafonarea este singura soluție:

„Sunt într-o dinamică și am văzut că în șase luni de zile trei pachete. Noi am venit cu propunerea de plafonare, am văzut ieri la Summitul G7 pe comuniștii de americani și de francezi care au venit la fel cu plafonarea prețului la petrol.

În acest moment suntem al doilea cel mai mic preț din Europa. Faptul că deja vorbim de o predictibilitate pe trei luni de zile ca prețul să nu mai crească deja este un pas înainte. Vom vedea ce măsuri mai trebuie impuse. Această abordare de la G7 ne arată că am venit cu varianta cea mai potrivită”.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre impozitarea pensiilor speciale:

„Legislativ, cred că singura soluție corectă este impozitarea pensiilor speciale. Când ieși din activitate ai pensie mai mare decât veniturile când ai fost în activitate”.

Referitor la impozitul progresiv, Ciolacu a subliniat că mai întâi ANAF-ul trebuie să se digitalizeze:

„Este o discuție de fond impozitarea progresivă. Nu poate fi implementată începând de la anul. Cred că este singura soluție pentru România în acest moment. Impozitarea progresivă este la toate nivelurile. Să lăsăm ANAF-ul să își facă treaba , să își facă digitalizarea și pe urmă să cerem de la populație alt regim de impozitare”.