Marcel Ciolacu, propunerea PSD pentru funcția de președinte al , a declarat duminică, după ce a votat, că aceasta reprezintă cea mai importantă decizie politică a sa, întoarcerea în locurile natale.

Ce mesaj a transmis Marcel Ciolacu după ce a votat în Buzău

În jurul orei 9:00, Ciolacu a mers la secția de vot nr. 1, amenajată la Școala gimnazială „Episcop Dionisie Romano”, fiind însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și de deputatul Romeo Lungu, liderul organizației PSD Buzău.

„Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și dacă vrem să aducem schimbări majore de fond și reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități.

Sunt domenii esențiale precum sănătatea, educația, transportul în comun și pentru a fi eficienți și a avea servicii mai bune și costuri mai mici, nu putem să o facem decât prin acest parteneriat. Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, un ritm mai alert, expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț. Cred că Autostrada Moldovei aduce foarte multe oportunități, mai ales economice județului Buzău. Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează. Cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în municipiul Buzău. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit .

Ce perspective oferă primarul Constantin Toma pentru viitorul județului

După ce a votat Ciolacu, acesta l-a însoțit la urne pe primarul municipiului , Constantin Toma, care a votat la secția nr. 33 din cadrul Liceului de Arte „Margareta Sterian”. Aesta a subliniat importanța continuității:

„Am votat pentru continuitate, municipiul Buzău înseamnă 62% din toți angajații din județul Buzău, 75% din PIB-ul județului Buzău, avem nevoie ca în continuare să mergem cu multe proiecte de anvergură care să ajute județul Buzău și acest lucru se face cu un Consiliu Județean care cu siguranță va cupla. Sunt un tip pragmatic, energic și sper ca proiectele Buzăului să aibă cale deschisă”, a spus Toma.

După ce au votat, Marcel Ciolacu și Constantin Toma l-au însoțit pe deputatul Romeo Lungu, președintele organizației județene PSD Buzău, la secția de vot nr. 64, întărind astfel colaborarea dintre liderii locali ai partidului.