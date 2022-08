Marcel Ciolacu, gafă la inaugurarea Sălii Polivalente de la Bistrița: „Am venit la inaugurarea unei case mortuare de care vom beneficia cu toții la un moment dat” (VIDEO)

Gafă de proporții a președintelui PSD. Prezent la inaugurarea noii Săli Polivalente din Bistrița, Marcel Ciolacu a vorbit despre o casă mortuară, „de care vom beneficia cu toții la un moment dat”.

„… Am fost împreună și la Spitalul Județean, am semnat împreună și cu Ministrul Transporturilor drumul expres Bistrița – Cluj, azi am venit la inaugurarea unei case mortuare de care vom beneficia cu toții la un moment dat. Vorbim de o investiție de 27 de milioane de euro, o sală polivalentă de care vom beneficia cu toții în viață”, a spus Ciolacu.

Gafa a fost comentată și de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România!”, difuzată pe B1 TV: