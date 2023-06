Marcel Ciolacu, la Chișinău: Am sentimentul că am venit acasă, la un frate geamăn / Vom debloca banii pe proiecte pentru sprijinirea satului din Republica Moldova, să fie un sat european (VIDEO)

Guvernul Românie va debloca banii pentru proiectele menite să sprijine satele din Republica Moldova, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, miercuri, la Chișinău, într-o conferință comună de presă cu omologul său, Dorin Recean.

Marcel Ciolacu, la Chișinău: Am sentimentul că am venit acasă, la un frate geamăn

Premierul României spune că se simte ca acasă la Chișinău.

„N-am un sentiment că am venit oficial la Chișinău și cred că același sentiment vă încearcă și pe dumneavoastră (pe premierul Dorin Recean al Republicii Moldova, n.r.) de câte ori veniți la București. Am sentimentul că am venit acasă și n-am venit la un frate mai mare sau mai mic, am venit la un frate geamăn, pentru că toate provocările prin care am trecut, instituționale, cu toate crizele suprapuse, provocări care s-au răsfrânt asupra românilor și dintr-o parte, și din alta a Prutului, trebuie abordate comun”, a declarat Marcel Ciolacu.

România și Republica Moldova, a continuat el, trebuie să găsească împreună cele mai bune soluții pentru a face față provocărilor care apar.

„Cred că suntem obligați ca împreună să punem un accent deosebit pe zona economică. Relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova, anul trecut, s-au mărit cu 50%, am ajuns la aproape 3,6 miliarde de dolari, și cred că acesta este drumul corect. Mai mult, avem obligația, cu toate că războiul total incorect și nedrept pornit de către un dictator, Vladimir Putin, împotriva unui stat suveran va continua, trebuie ca să facem față acestor provocări împreună și să găsim cele mai bune soluții împreună pentru ca cetățenii pe care îi reprezentăm să vadă o creștere a nivelului de trai, o creștere în infrastructură, o creștere a traiului zilnic”, a adăugat prim-ministrul guvernului de la București.

„Eu vă garantez că nu mâine, în prima ședință de Guvern, dar în viitoarea ședință de Guvern se vor debloca banii pe proiecte în ceea ce privește apa potabilă, canalizarea, punctuale, pentru sprijinirea satului din Republica Moldova, să fie un sat european, etapă prin care România a trecut și mai are încă, prin programele operaționale, prin POIM, de făcut investiții”, a adăugat Marcel Ciolacu.