Marcel Ciolacu, „profund îngrijorat de atacul terorist de la Bruxelles”: „Condamn cu fermitate violența motivată de ură”

Premierul Marcel Ciolacu a condamnat atacul terorist de la Bruxelles, în care , și a transmis un mesaj de solidaritate cu popoarele Belgiei și Suediei.

Premierul României s-a arătat „profund îngrijorat” de .

„Profund îngrijorat de atacul terorist de la Bruxelles. Condamn cu fermitate violența motivată de ură și sunt solidar cu popoarele belgian și suedez în aceste momente dificile”, a scris Marcel Ciolacu, marți, pe Twitter.

Deeply concerned by the terrorist attack in Brussels. I strongly condemn the hate driven violence, and I stand in solidarity with the Belgian and Swedish peoples in these difficult moments.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)