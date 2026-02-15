B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate

Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 23:56
Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
Marcel Ciolacu Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Marcel Ciolacu, fostul premier PSD, a ieșit la rampă, de mai multe ori, în ultimele zile, după ce România a intrat în recesiune tehnică. Arătat cu degetul ca principal responsabil pentru actuala criză, el a ținut să dea replica.

Marcel Ciolacu se întoarce

Fostul premer PSD s-a aranjat într-un post liniștit, după ce a pierdut funcția, anul trecut, fiind ales la președinția Consiliului Județean Buzău. Considerat principalul vinovat pentru actuala criză fiscal-bugetară, Marcel Ciolacu a revenit cu declarații. El a luat atitudine după ce România, sub guvernarea lui Ilie Bolojan, după șase luni de austeritate a ajuns în recesiune tehnică.

„Dacă vine vreo nenorocire peste România este să vină o instabilitate politică. Dacă PSD iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către alegeri anticipate pentru că presupun că PSD nu va vota un guvern minoritar”, a comentat fostul premier la la Antena3.

Fostul premier nu exclude ca actuala coalție de guvernare să se rupă. Într-un astfel de caz, consideră, cel mai potrivit ar fi să se facă alegeri anticipate. El a făcut aceste declarații, care par mai curând un mesaj din partea PSD, pentru Ilie Bolojan și susținătorii acestora. Ciolacu îl avertizează pe premier la ce ar putea urma dacă va adopta, în continuare, o poziție de forță față de social-democrați.

„Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a avertizat fostul premier.

Ciolacu îi cere lui Bolojan să negocieze

Marcel Ciolacu îi sugerează lui Ilie Bolojan să se așeze la masa negocierilor și să adopte o poziție mai conciliantă. Cu atât mai mult cu cât austeritatea nu a dat rezultate. România a intrat în recesiune, iar consecințele sunt simțite de fiecare român. Aceasta chiar dacă propaganda guvernamentală încearcă să acrediteze ideea că recesiunea, la fel ca sărăcia, concedierile în masă și creșterea taxelor sunt benefice pentru cetățeni.

„Momentul critic este în acest moment, o lună – două. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile (…) Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Ciolacu.

Fostul premier este de părere că acceptarea USR la guvernare a fost o greșeală. El a subliniat că multe din tensiuni se datorează acestei formațiuni. Pe de altă parte a atras atenția că societatea este dezbnată și că tensiunile politice sunt dublate și de nenumțumiea socială. Astfel, dacă actuala coaliție se va rupe, consideră că cel mai bine ar fi să se organizeze alegeri anticipate.

„Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate. Mergem şi vedem adevărul, se întorc la români, românii au întotdeauna dreptate şi vom vedea fiecare partid ce scor ia, dar decât să prelungeşti o problemă, cea mai rea decizie este să nu iei nicio decizie. La un moment dat trebuie luată o decizie”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu îi dă replica lui Bolojan

Fostul premier PSD a fost arătat drept principal responsabil, încă de la preluarea mandatului de către Ilie Bolojan, pentru criza fiscal-bugetară. Deși a guvernat alături de social-democrați, PNL a aruncat întreaga responsabilitate asupra partenerilor și în special asupra lui Marcel Ciolacu.

Actualul premier a dat vina pe Ciolacu pentru măsurile de austeritate pe care le-a adoptat, punându-i în spate recesiunea tehnică ce tocmai a fost anunțată de Institutul de Statistică. În replică, fostul lider PSD l-a acuzat pe Bolojan de ipocrizie pentru că se laudă cu „creșterea economică de 0,6% pe 2025”. Totodată, i-a reproșat că nu a ținut cont de situația socială, lovind în populație, în mod special, cu măsurile de austeritate.

„Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea. (…) Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor!”, transmite fostul prim-ministru.

Tags:
Citește și...
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Politică
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Ministerul Mediului vrea proceduri mai rapide pentru avizele de mediu. Ce schimbări anunță Diana Buzoianu pentru investitori
Politică
Ministerul Mediului vrea proceduri mai rapide pentru avizele de mediu. Ce schimbări anunță Diana Buzoianu pentru investitori
Nicușor Dan merge la Washington pentru prima întâlnire a Consiliului de Pace. Ce rol va avea România la reuniunea inițiată de Donald Trump
Politică
Nicușor Dan merge la Washington pentru prima întâlnire a Consiliului de Pace. Ce rol va avea România la reuniunea inițiată de Donald Trump
Ministrul Energiei vrea să cedeze mineralele rare către SUA. România, pe primul loc la zăcăminte în UE
Politică
Ministrul Energiei vrea să cedeze mineralele rare către SUA. România, pe primul loc la zăcăminte în UE
România vrea să strângă legăturile cu Japonia. Anunțul lui Radu Miruță de la Munchen
Politică
România vrea să strângă legăturile cu Japonia. Anunțul lui Radu Miruță de la Munchen
Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile
Politică
Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile
Rareș Bogdan l-a desființat pe Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: “Bazându-se pe tăieri și creșterea TVA, premierul n-a făcut mare brânză”
Politică
Rareș Bogdan l-a desființat pe Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: “Bazându-se pe tăieri și creșterea TVA, premierul n-a făcut mare brânză”
Traian Băsescu, despre intrarea României în recesiune tehnică: „Eu nu sunt atât de optimist”. Fostul președinte a dat soluția. Cum ar trebui să acționeze Guvernul acum (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu, despre intrarea României în recesiune tehnică: „Eu nu sunt atât de optimist”. Fostul președinte a dat soluția. Cum ar trebui să acționeze Guvernul acum (VIDEO)
După aproape 12 ore de la anunțul INS, că România a intrat în recesiune tehnică, Nicușor Dan explică situația economică: „Nu e ceva ce descoperim acum”
Politică
După aproape 12 ore de la anunțul INS, că România a intrat în recesiune tehnică, Nicușor Dan explică situația economică: „Nu e ceva ce descoperim acum”
Daniel Băluță, după criticile lui Bolojan privind proiectele din Capitală: „Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii, să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli”
Politică
Daniel Băluță, după criticile lui Bolojan privind proiectele din Capitală: „Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii, să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli”
Ultima oră
23:19 - Fotbal Superliga. Universitatea Craiova s-a impus în derby-ul cu FCSB (1-0)
22:50 - Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională
22:30 - Șeful CNAS nu vrea că piardă monopolul banilor din sănătate. Românii plătesc contribuții pentru servicii de care nu beneficiază
21:59 - Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
21:38 - Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
21:06 - Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
20:33 - Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
20:00 - Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
19:41 - Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
19:07 - Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei