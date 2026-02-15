Marcel Ciolacu, fostul premier PSD, a ieșit la rampă, de mai multe ori, în ultimele zile, după ce România a intrat în recesiune tehnică. Arătat cu degetul ca principal responsabil pentru actuala criză, el a ținut să dea replica.

Marcel Ciolacu se întoarce

Fostul premer s-a aranjat într-un post liniștit, după ce a pierdut funcția, anul trecut, fiind ales la președinția Consiliului Județean Buzău. Considerat principalul vinovat pentru actuala criză fiscal-bugetară, Marcel Ciolacu a revenit cu declarații. El a luat atitudine după ce România, sub guvernarea lui , după șase luni de austeritate a ajuns în recesiune tehnică.

„Dacă vine vreo nenorocire peste România este să vină o instabilitate politică. Dacă PSD iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către alegeri anticipate pentru că presupun că PSD nu va vota un guvern minoritar”, a comentat fostul premier la la Antena3.

Fostul premier nu exclude ca actuala coalție de guvernare să se rupă. Într-un astfel de caz, consideră, cel mai potrivit ar fi să se facă alegeri anticipate. El a făcut aceste declarații, care par mai curând un mesaj din partea PSD, pentru Ilie Bolojan și susținătorii acestora. Ciolacu îl avertizează pe premier la ce ar putea urma dacă va adopta, în continuare, o poziție de forță față de social-democrați.

„Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a avertizat fostul premier.

Ciolacu îi cere lui Bolojan să negocieze

Marcel Ciolacu îi sugerează lui Ilie Bolojan să se așeze la masa negocierilor și să adopte o poziție mai conciliantă. Cu atât mai mult cu cât nu a dat rezultate. România a intrat în recesiune, iar consecințele sunt simțite de fiecare român. Aceasta chiar dacă propaganda guvernamentală încearcă să acrediteze ideea că recesiunea, la fel ca sărăcia, concedierile în masă și creșterea taxelor sunt benefice pentru cetățeni.

„Momentul critic este în acest moment, o lună – două. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile (…) Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Ciolacu.

Fostul premier este de părere că acceptarea USR la guvernare a fost o greșeală. El a subliniat că multe din tensiuni se datorează acestei formațiuni. Pe de altă parte a atras atenția că societatea este dezbnată și că tensiunile politice sunt dublate și de nenumțumiea socială. Astfel, dacă actuala coaliție se va rupe, consideră că cel mai bine ar fi să se organizeze alegeri anticipate.

„Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate. Mergem şi vedem adevărul, se întorc la români, românii au întotdeauna dreptate şi vom vedea fiecare partid ce scor ia, dar decât să prelungeşti o problemă, cea mai rea decizie este să nu iei nicio decizie. La un moment dat trebuie luată o decizie”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu îi dă replica lui Bolojan

Fostul premier PSD a fost arătat drept principal responsabil, încă de la preluarea mandatului de către Ilie Bolojan, pentru criza fiscal-bugetară. Deși a guvernat alături de social-democrați, PNL a aruncat întreaga responsabilitate asupra partenerilor și în special asupra lui Marcel Ciolacu.

Actualul premier a dat vina pe Ciolacu pentru măsurile de austeritate pe care le-a adoptat, punându-i în spate ce tocmai a fost anunțată de Institutul de Statistică. În replică, fostul lider PSD l-a acuzat pe Bolojan de ipocrizie pentru că se laudă cu „creșterea economică de 0,6% pe 2025”. Totodată, i-a reproșat că nu a ținut cont de situația socială, lovind în populație, în mod special, cu măsurile de austeritate.

„Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea. (…) Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor!”, transmite fostul prim-ministru.