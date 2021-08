Marcel Ciolacu: Vom depune moțiunea de cenzură când vom avea voturile necesare pentru demiterea guvernului. Opoziția are 204 voturi în acest moment (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că social-democrații vor depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu în momentul în care vor avea cele 234 de voturi necesare pentru demiterea cabinetului.

Marcel Ciolacu: Guvernul nu poate să cadă decât printr-o moțiune de cenzură sau dacă ies românii în stradă

„Din punctul nostru de vedere, s-a ajuns mult prea departe. Pe de o parte, am înghețat toate veniturile românilor, atât în zona privată, cât și în zona publică, am înghețat și salarii, și pensii, și alocații, și pe de altă parte avem cea mai mare explozie de prețuri din ultimii 30 de ani, total necontrolată și fără să vină cu absolut nicio soluție actualul Guvern al României. Astfel, am decis în unanimitate de voturi, astăzi, în cadrul Consiliului Politic Național, că vom depune moțiunea de cenzură în momentul în care vom avea cele 234 de voturi necesare să treacă această moțiune. Ca să fiu foarte clar înțeles, în acest moment, partea de opoziție a Parlamentului are 204 voturi. Un guvern nu poate să cadă decât printr-o moțiune de cenzură în Parlament sau milioanele de români să iasă pe stradă și să ceară demisia acestui guvern. Nu există altă cale a unui stat membru în Uniunea Europeană”, a declarat liderul social-democraților, luni, după Consiliul Politic Național de la Neptun-Olimp.

Marcel Ciolacu a anunțat că la 1 septembrie PSD va iniția mai multe pachete de legi, care se referă în special la zona economică.

„Aș dori, dintre acestea, să vă prezint din amendamentele la Legea consumatorului vulnerabil, unde vom veni cu extinderea numărului persoanelor care primesc ajutor de încălzire, indexarea anuală a ajutorului de încălzire cu rata inflației, creșterea ajutorului acordat pentru fiecare tip de încălzirea și, nu în ultimul rând, reducerea TVA-ului. În ultimele zile, în spațiul public, toate discuțiile s-au dus în ceea ce privește, cum este și normal, facturile noastre personale de acasă. Scumpirea energiei și a gazelor este și în zona economică, la agenții economici. Scumpindu-se necontrolat energia automat vom avea importuri mult mai mari și deficitul comercial, deja de peste 20% mărit față de anul trecut, va fi și mai mare, iar presiunea pe euro și pe rata de schimb va fi una și mai mare. În afară de faptul că românii vor avea problema de a-și plăti facturile la energie, vor avea o problemă și cu locurile de muncă pe care și le vor pierde. Cei mai afectați sunt investitorii și capitalul românesc de aceste scumpiri”, a adăugat Marcel Ciolacu.