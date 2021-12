Marius Budăi, despre salariile mici: Oamenii sunt îndreptățiți să protesteze, dar ce nu s-a făcut în doi ani nu se poate face peste noapte / Unele chestiuni din PNRR le vrem un pic retușate (VIDEO)

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a declarat marți, pentru B1 TV, că oamenii sunt îndreptățiți să protesteze din cauza salariilor mici. Pe de altă parte, „ce nu s-a făcut în doi ani nu se poate face peste noapte”. Budăi a mai afirmat că piedici sunt și pandemia, criza sanitară și anumite condiționalități din PNRR. Ministrul a susținut apoi că e deschis dialogului cu sindicatele pentru a rezolva problema salariilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chirac pe B1 TV.

Marius Budăi, despre PNRR, majorarea salariilor și a pensiilor

Întrebat cum a rezolvat problema cu angajații chiar de la Ministerul Muncii care au protestat din cauza salariilor, Budăi a răspuns: „Nu e rezolvată acum, n-au fost majorări, dar cu siguranță le transmit că ne vom bate în continuare pentru aceste lucruri. Repet, nu vreau să rostesc un stereotip, dar ce nu s-a făcut în doi ani nu se poate face peste noapte. A mai venit și această nenorocire pentru tot globul pământesc, o criză sanitară urmată de o criză financiară. Mai avem și un PNRR cu anumite condiționalități”.

Despre PNRR, ministrul Muncii a mai afirmat: „E o soluție cu anumite amendamente, adică să mergem să explicăm, să demonstrăm Comisiei Europene că suntem extrem de serioși în a implementa PNRR, dar să putem discuta și să explicăm că sunt anumite chestiuni pe care le vrem un pic retușate. Nu vrem să schimbăm PNRR la 180 de grade, dar trebuie să… acel 9,4% îmi doresc foarte mult să-l schimb prntru că reprezintă sărăcirea noastră a tuturor”.

Ce spune Budăi despre eventuale noi proteste

Întrebat dacă-i e teamă de un val de proteste, Marius Budăi a afirmat: „Oamenii sunt determinați să facă aceste… sunt… oamenii au dreptate, sunt îndreptățiți. Voi discuta cu liderii de sindicat, vom discuta în Guvern. Liderii de sindicat știu că atunci când am avut solicitări să ne întâlnim, în limita timpului, ne-am întâlnit. Acum, la final de an, nu am putut că am fost preocupat de pachetul social, aprobarea bugetului, aceste jaloane din PNRR, dar am discutat în coaliție și în Guvernul și, la mijlocul lunii ianuarie, vom discuta cu patronatele și sindicatele. Acel parteneriat onest sunt determinat să-l creionez”.