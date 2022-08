Marius Pașcan, despre declarația lui Marcel Ciolacu: Este pur și simplu fără legătură cu realitatea, demagogică, populistă. Nu veniți cu soluții din astea saltimbance cum ați făcut cu Codul fiscal (VIDEO)

Marius Pașcan, prim-vicepreședinte PMP, a criticat declarația președintelui PSD în ceea ce privește situația din energie și le-a transmis guvernanților să nu vină „cu soluții din astea saltimbance” ca în cazul Codului fiscal. Fostul deputat de Mureș a comentat subiectul, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ce a spus Marius Pașcan (PMP) după declarația lui Marcel Ciolacu (PSD) privind situația din energie

„Inițial am fost mâhnit văzând această declarație care este pur și simplu fără legătură cu realitatea, demagogică, populistă. După aceea, m-a umflat râsul, pentru că în esență am comprimat ce a zis Marcel Ciolacu și a spus așa, că am fost împinși în esență, nu se știe cine, așa, in corpore toți, că am vândut energia la un preț foarte mic, de parcă era în tribune și admira cum trece trenul, cum se plimbă vaca, iar acum, spre final, a spus, când l-a întrebat, `dar, bun, bun, am înțeles ați constatat, dar soluții`, zice `avem, dar nu pot să vă spun, intrăm în ședință de Guvern, de coaliție, venim cu soluțiile` – păi, stați, băi fraților! Voi sunteți pe un program de guvernare pe care l-ați asumat”, a afirmat Marius Pașcan.

„Nu veniți cu soluții din astea saltimbance cum ați făcut cu Codul fiscal, ați închis peste 100.000 de contracte de muncă ale unor oameni care trăiau și plăteau niște dări la stat, la bugetul de stat! Sunteți cu încasări acum supradimensionate pe fondul panicii generale. Au încasat pe un consum excesiv, românii în panică să nu crească prețul produselor și-au achizționat ceea ce le era absolut necesar, nemaiașteptând să achiziționeze la timpul potrivit, ci în panică, și atunci au niște încasări suplimentare. Zic, `economia duduie`, duduie pe naiba! Uitați-vă că oamenii nu mai au bani, sunt disperați, prețurile la energie amenință”, a adăugat el.