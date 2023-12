Mark Zuckerberg se pregătește pentru apocalipsă. Fondatorul Facebook investește 100 milioane de dolari într-un buncăr ultramodern

Mark Zuckerberg pare să se pregătească pentru un scenariu apocaliptic. Fondatorul Facebook construiește un complex ultramodern în Hawaii, evaluat la 100 de milioane de dolari, potrivit

Complexul va fi dotat cu o serie de facilități de excepție, inclusiv un buncăr subteran, o trapă de evacuare și o ușă „rezistentă la explozie”. Acesta nu este doar un loc de locuit, ci o adevărată fortăreață personală.

Cu o suprafață impresionantă, proiectul include cel puțin 30 de dormitoare și 30 de băi. Mark Zuckerberg investește nu doar în spațiu, ci și în independența complexului său. Așezământul de peste 5.000 de metri pătrați va avea surse de producere a energiei, a hranei și de aprovizionare cu apă.

