Acasa » Politică » Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat

Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat

Traian Avarvarei
18 dec. 2025, 11:13
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Sursa foto: Bogdan Constantin Matei / Facebook
Cuprins
  1. Matei renunță la șefia ANS
  2. Matei, despre motivul demisiei: Aleg familia

Bogdan Matei (PSD) a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS). El a spus că motivele sunt strict personale. Decizia va intra în vigoare pe 28 decembrie.

Matei renunță la șefia ANS

„Mi-am depus demisia din funcția de președinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict personale, nu au legătură cu nimic altceva. Este o problemă de familie, o problemă de sănătate și nimic mai mult. Eu țin să le mulțumesc tuturor celor din lumea sportului pentru tot ceea ce fac, le doresc mult succes și Sărbători Fericite. (…)

Nu am idee despre cine va veni în locul meu, eu am înștiințat conducerea partidului despre decizia mea. Demisia momentan nu a fost aprobată de prim-ministru, dar urmează să dea această decizie. Nu știu ce va decide prim-ministrul, dar până la urmă este o demisie”, a declarat Bogdan Matei, pentru Agerpres.

Matei, despre motivul demisiei: Aleg familia

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg familia! Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport.

Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a transmis Matei, pe rețelele sociale.

Constantin-Bogdan Matei, fost parlamentar PSD, a ajuns în fruntea ANS la începutul acestui an, înlocuind-o pe fosta mare canotoare Elisabeta Lipă. El a condus în trecut și fostul Minister al Tineretului și Sportului.

