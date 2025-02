Europarlamentarul PSD Mihai Tudose nu crede că moțiunea de cenzură ințiată de partidele extemiste are șanse de izbândă. În opini sa, rolul este de a provoca scandal în Parlament și de a transmite, în afară, mesajul că România este un stat instabil.

Mihai Tudose respinge orice speculații cu privire la o înțelegere PSD – AUR cu privire la . George Simion a anunțat că amână depunerea documentului în Parlament. Declarațiile sale au fost de natură să alimenteze speculațiile potrivit cărora AUR face jocurile PSD, astfel încât actualul guvern să se mențină la putere.

„Evident că nu (s-au făcut înțelegeri între și AUR – n. red.). Tot comentăm zvonuri… Doi oameni politici se ceartă pe ceva și, evident, vinovat este al treilea. Această moțiune de cenzură este un instrument democratic, un instrument al opozițiie. Să o facă atunci când doresc dumnealor să o depună când doresc dumnealor. Ce treabă avem noi cu acest lucru. Această majoritate a fost verificată, practic, la trecerea bugetului, acum câteva săptămâni, iar bugetul a trecut destul de bine. S-a dovedit că guvernul are susținere”, a spus Mihai Tudose într-o intervenție în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

În opinia sa, rolul moțiunii promovate de partidele extremiste AUR, SOS și POT are drept scop un scandal în Parlament. Sau, este de părere Tudose, aceste partide vor să decredibilizeze România în exterior și să transmită mesajul că țara este instabilă. Pe de altă parte, el se întreabă retoric ce ar urma dacă moțiunea ar trece: cine își va asuma guvernarea și în ce condiții.

„Dacă suntem foarte corecți această moțiune nu are alt rost, deocamdată, decât de a provoca un scandal în Parlament sau ca să transmită un mesaj în afară, că suntem o țară un pic instabilă. Din punct de vedere procedural este OK, dar pasul următor, dacă îi întrebați pe cei care o depun, care este? Cine guvernează, cum guvernează. Am înțeles că pleacă PSD și PNL sau pleacă PSD. Și?”, a spus Tudose.

Tudose, despre moțiunea de cenzură

În acest context, Mihai Tudose amintește autorilor moțiunii că, în momentul în care PSD anunța că ia în calcul să treacă în opoziție, au acuzat partidul de iresponsabilitate și lașitate.

„Țineți minte că tot niște oameni dintre cei care depun moțiunea sau o semnează, spuneau, când am avut acea declarație publică potrivit căreia nu vrem să fim neapărat la guvernare și că putem sta și în opoziție ne-au făcut, timp de două zile, iresponsabili, lași, trădători că abandonăm țara într-un moment greu… Comentăm niște declarații și niște acțiuni un pic ilogice, dar este dreptul lor…facă ce vor”, a subliniat Tudose.

Mai mult, europarlamentarul PSD a arătat că nu există o majoritate parlamentară care să obțină demiterea guvernului. El crede că moțiunea ar fi fost depusă, deja, dacă George Simion ar fi avut voturile necesare pentru a obține câștig de cauză. Altfel, în lipsa acestor voturi, AUR nu face decât spectacol menit să atragă atenția asupra sa.

„Lipsesc vreo 30 de voturi, iar acest lucru arată că este o altă majoritate parlamentară. Dar, mă rog, este dreptul lor, este un instrument prevăzut în orice democrație. Este în regulă, s-o facă, s-o depună, este dreptul lor. Or să facă circ vreo două – trei zile în Parlament, o să treacă evenimentul, asta este viața. Dacă ar fi știut că are șanse să treacă această moțiune o depuneau până dimineață la ora 7.00 sau încă de vineri. Și ei știu că nu are șanse să treacă, dar nu acesta este scopul. Probabil că scopul nu este să dea jos guvernul, ci să facă din nou spectacol…” a precizat politicianul social-democrat.

PSD nu renunță la guvernare

Mihai Tudose a ținut să dezmintă și speculațiile cu privire la o eventuală demisie a lui și ieșirea PSD de la guvernare. El a spus că acest subiect nu este pe agenda social-democrată.

„Eu sunt convins că domnul președinte Ciolacu și ca premier, se consultă și vorbește cu unii dintre membrii de frunte ai PSD pe diferite domenii…. De aici, că ce vorbesc unii cu alții, ce ar vrea ca alții să creadă că vorbim noi între noi e o stare lungă. Nu au fost nici un fel de discuții oficiale, subiectul nu este pe agenda noastră”, a precizat eurodeputatul.

El a subliniat că o ieșire de la guvernare, în această perioadă, ar fi echivalentă cu răsturnarea guvernului prin moțiune, un gest inconștient. Or, social-democrații, a arătat, nu pot face ceea ce îi acuză pe ceilalți, pe autorii moțiunii.

„Până acum câteva minute vă spuneam că gestul de a depune moțiune și de a încerca să dai jos guvernul este un pic inconștient pentru că la ceea ce trăim cu reașezarea sferelor de putere, o criză politică ar fi tot ceea ce îi lipsește României. Or îi acuzăm pe alții că o fac, iar în paralel ne acuzați că o facem noi? Sunt știri pe surse, pe zvonuri…sunt false”, a tranșat situația politicianul.