Farul Constanța a fost preluat de Gică Popescu. Acesta a plătit milioane de euro. Gică Hagi ar urma să preia postul de selecționer al României.

Câți bani a plătit Gică Popescu pentru acțiunile de la Farul

Gică Hagi și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni către Gică Popescu contra sumei de 3,5 milioane de euro, spun sursele

Astfel, Popescu va deține 70% din acțiuni, în timp ce restul vor fi împărțite în mod egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica. Așadar, cel mai mare fotbalist român din istorie va rămâne acționar minoritar la Farul cu 10%.

„Am făcut un pas firesc. Am făcut, de fapt, ce am promis la ultima conferință. Acum e rândul lui Popescu să vorbească! Eu am ales să fac un pas înapoi, dar în mod sigur voi reveni în prim-plan”, a transmis Hagi, pentru

Sursele Fanatik mai spun că Hagi e favorit să preia funcția de selecționer al României, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu.

Comunicatul dat de Farul Constanța

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață.

În noua structură a acționariatului, Gheorghe Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își impart în mod egal restul de acțiuni. Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect. Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului”, s-a arătat în comunicatul oferit de Farul Constanța.