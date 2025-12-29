Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac extrem de dur la adresa Curții Constituționale a României, după ce instituția a amânat pentru a treia oară decizia privind reforma pensiilor magistraților. Ședința nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, doar cinci dintre cei nouă judecători fiind prezenți, iar noul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie 2026.

Miruță consideră că această situație reprezintă o lipsă de respect față de cetățeni și trivializează rolul în stat.

De ce consideră Ministrul Apărării, Radu Miruță, că atitudinea judecătorilor CCR este „infantilă”

Ministrul Apărării a comparat comportamentul unor judecători constituționali cu cel al unui copil care „a uitat caietul acasă”, subliniind că gestul repetat de a părăsi sala de blochează deliberat procesul decizional.

„Poziționarea e dură pentru că atitudina este una agresivă, umilitoare pentru poporul român care întreabă noi ce putem face? Judecătorii CCR au obligația să decidă. Sunt ei dumnezei pe pământ, dar, totuși, nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta.

Eu nu comentez dacă legea asta trebuie să fie constituțională sau neconstituțională, din punctul domniilor lor de vedere. Este atributul lor ca judecători constituționali. Dar să ai o atitudine infantilă, de un copil care spune că a uitat caietul acasă în fiecare zi, este o ducere în derizoriu a importanței acestei CCR și o umilință pentru poporul român. Pentru că e o lege cu impact major pentru români, iar despre această lege, judecătorii constituționali, patru din nouă, se ridică de la masă și îi lasă pe cei 5, faceți ce vreți, eu îmi iau fularul, mă duc acasă, tocmai pentru ca voi să nu puteți decide.”, a spus Radu Miruță.

Ce consecințe are amânarea deciziei asupra reformei pensiilor speciale

Ministrul avertizează că aceste amânări vor afecta direct reforma pensiilor speciale. Legea trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă, acum, potrivit lui Miruță, actul normativ va trebui reluat în Parlament, ceea ce înseamnă noi întârzieri și posibile complicații.

Acesta susține că unii judecători ar face tot posibilul pentru a împiedica eliminarea unor privilegii pe care le consideră „nedrepte”, în condițiile în care există situații în care pensiile depășesc chiar veniturile din perioada activă.

„Ce trebuie să înțeleagă telespectatori e că decizia se poate lua doar dacă sunt minim șase judecători care stau la masă să-și exprime un punct de vedere. Sunt nouă în total, dintre care patru, când se ajunge la discuția asta, se încalță și pleacă, evitând să se ia o decizie. Și consecintele sunt majore. Pentru că această lege avea trecut un articol în ea, care menționa că intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Având în vedere că CCR nu s-a pronunțat pe această lege, chiar dacă se va pronunța pe 16 ianuarie, legea asta va trebui din nou să treacă prin Parlament, pentru a fi modificată, că textul existent cu intrare în vigoare la 1 ianuarie nu mai are valabilitate.

Adică o mai plimbă o dată prin Parlament, unde înseamnă timp, unde înseamnă din nou tot felul de găselnițe…”.

Ce spune Ministrul Apărării, Radu Miruță, despre drepturile judecătorilor

Radu Miruță susține, de asemenea, că atitudinea unor judecători arată lipsa dorinței de a renunța la anumite privilegii. Deși recunoaște că magistrații trebuie să beneficieze de unele drepturi suplimentare, ministrul respinge situațiile în care pensiile depășesc veniturile din perioada activă și subliniază că acestea sunt plătite din contribuțiile românilor.

„Este o evidență puternică, iese în evidență faptul că nu doresc cu dinții să le fie eliminate aceste drepturi care sunt nedrepte. Eu nu spun că un judecător trebuie să moară de foame. Tatăl meu a fost judecător o viață întreagă, s-a pensionat bătrân, nu la 48 de ani.

Există niște principii și pentru judecători. Eu sunt de acord. Poate că ar trebui să aibă niște drepturi în plus, pentru că au niște drepturi în minus pe perioada profesiei. Dar nu te poți ascunde sub asta, primind, în multe cazuri, o pensie mai mare decât un salariu, și luând banii din pensia aia dintr-un coș în care contribuie alții mai amăriți. Pentru că toată lumea care muncește astăzi legal în România contribuie la fondul de pensii.

Pentru că atunci când se pensionează, să bage cele 5 degete ale unei mâini și să-și ia dreptul de acolo. Prostimea pune bani acolo și vin niște judecători care bagă mâna și iau mai mult decât au contribuit. Treaba asta e nedreaptă. Și asta se întâmplă pentru că nu se dorește cu chip, sub nicio formă eliminarea acestor drepturi. Și s-a ajuns la o atitudine copilărească, rușinoasă. Să nu stai să decizi. Eu nu cred în coincidențe și nu vreau să bănuiesc că PSD poate influența decizia judecătorilor Curții Constituționale. Ar fi și ilegal și cred, totuși, că nu se întâmplă asta”, a mai adăgat ministrul.

Ce spune Radu Miruță despre Ilie Bolojan

Radu Miruță a subliniat că Ilie Bolojan este „este medicamentul corect de care pacientul din România are nevoie”.

„(…) Ce mi-e foarte clar este că ce face Ilie Bolojan, astăzi, este medicamentul corect de care pacientul din România are nevoie. Ilie Bolojan are susținerea completă a USR și noi credem că România, astăzi, are nevoie de o echipă curajoasă care să ia niște decizii care nu sunt neapărat populare. Dar din decizii populiste luate anii trecuți, am ajuns să nu mai putem trăi dacă nu creștem taxele. S-au luat niște decizii, se va vedea luminița de la capătul tunelului în anul 2026, dar dacă Ilie Bolojan pleacă, România pierde.

Noi stăm la guvernare pentru că lumea ne-a trimis acolo să luăm niște decizii. Puterea cu care noi l-am decis este puterea cu care am primit voturi. Adică noi cerem ceva cu o putere de 20%. Restul puterii este la celelalte partide de la guvernare. Însă, revin. Cei 4 judecători care și ieri, și astăzi au arătat atâta agresivitate, ridicându-se de pe scaun pentru a nu se putea decide, au fost toți numiți de Partidul Social Democrat. Că Partidul Social Democrat influențează decizia sau nu, aș crede că nu. Dar ar trebui ca Partidul Social Democrat să iasă public și să spună românilor ce a avut în vedere când i-a numit pe oamenii ăștia, ce caracteristici au observat la ei care sunt infirmate astăzi.”, a mai spus Miruță.