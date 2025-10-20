Ministrul Dezvoltării, , a făcut anunțul momentului. Potrivit acestuia, casele și anexele gospodărești, din mediul rural, de până la 150 de metri pătrați, vor putea fi ridicate fără autorizație de construire.

Declarația ministrului a fost făcută cu ocazia prezenței sale la Sebeș, la inaugurarea unei creșe. Acolo, Attila a precizat modul în care vor funcționa mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului.

Cseke Attila: „Se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată”

Ministrul a subliniat faptul că s-a ajuns la această decizie pentru a facilita întreg procesul și pentru a evita acest „hățiș al documentelor”.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată. Aceasta este propunerea Ministerului Dezvoltării, în sensul în care nu este necesară o autorizare de construire, dar este necesară notificarea acestei lucrări.

Adică eu în continuare trebuie să am un proiect cu care vin la primărie și notific primăria că vreau să fac această lucrare. Dacă primăria în 15 zile nu îmi dă o negare (…) atunci pot să încep acea lucrare, care nu este una complexă, dar nu mai trebuie autorizație de construire, acest hățiș al documentelor” a spus ministrul Cseke Attila pentru

Care sunt cerințele de îndeplinit

Totuși, o construcție fără autorizație necesită îndeplinirea anumitor cerințe: casele de locuit să aibă până la 150 de metri pătrați, obligatoriu să fie în mediul rural, locuința să fie pentru uz propriu și nu pentru vânzare, să aibă un singur nivel și să existe un proiect depus la primărie.

„Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați unifamilială pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie…

Dacă primăria consideră că lucrarea poate merge mai departe, atunci poate începe investiția. Este un model pe care îl preluăm din alte părți fără a elimina un anumit control al comunității locale”, a adăugat ministrul.