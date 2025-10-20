B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Dezvoltării a făcut anunțul! Casele și anexele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație

Ministrul Dezvoltării a făcut anunțul! Casele și anexele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație

Elena Boruz
20 oct. 2025, 15:18
Ministrul Dezvoltării a făcut anunțul! Casele și anexele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație
Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării. Sursa foto: Cseke Attila / Facebook
Cuprins
  1. Cseke Attila: „Se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată”
  2. Care sunt cerințele de îndeplinit

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut anunțul momentului. Potrivit acestuia, casele și anexele gospodărești, din mediul rural,  de până la 150 de metri pătrați, vor putea fi ridicate fără autorizație de construire.

Declarația ministrului a fost făcută cu ocazia prezenței sale la Sebeș, la inaugurarea unei creșe. Acolo, Attila a precizat modul în care vor funcționa mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului.

Cseke Attila: „Se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată”

Ministrul a subliniat faptul că s-a ajuns la această decizie pentru a facilita întreg procesul și pentru a evita acest „hățiș al documentelor”.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată. Aceasta este propunerea Ministerului Dezvoltării, în sensul în care nu este necesară o autorizare de construire, dar este necesară notificarea acestei lucrări.

Adică eu în continuare trebuie să am un proiect cu care vin la primărie și notific primăria că vreau să fac această lucrare. Dacă primăria în 15 zile nu îmi dă o negare (…) atunci pot să încep acea lucrare, care nu este una complexă, dar nu mai trebuie autorizație de construire, acest hățiș al documentelor” a spus ministrul Cseke Attila pentru Alba24.

Care sunt cerințele de îndeplinit

Totuși, o construcție fără autorizație necesită îndeplinirea anumitor cerințe: casele de locuit să aibă până la 150 de metri pătrați, obligatoriu să fie în mediul rural, locuința să fie pentru uz propriu și nu pentru vânzare, să aibă un singur nivel și să existe un proiect depus la primărie.

„Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați unifamilială pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie…

Dacă primăria consideră că lucrarea poate merge mai departe, atunci poate începe investiția. Este un model pe care îl preluăm din alte părți fără a elimina un anumit control al comunității locale”, a adăugat ministrul.

Tags:
Citește și...
Proiectul pensiilor speciale, declarat neconstituțional
Politică
Proiectul pensiilor speciale, declarat neconstituțional
Călin Georgescu, premier? Ce anunț a făcut George Simion, în legătură cu o posibilă alianță cu PSD
Politică
Călin Georgescu, premier? Ce anunț a făcut George Simion, în legătură cu o posibilă alianță cu PSD
Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”
Politică
Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”
Cum a respins Bolojan proiectul de tăiere a pensiilor speciale al PSD
Politică
Cum a respins Bolojan proiectul de tăiere a pensiilor speciale al PSD
Zi crucială pentru Guvern: CCR decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Ce prevede reforma contestată de ICCJ
Politică
Zi crucială pentru Guvern: CCR decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Ce prevede reforma contestată de ICCJ
Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă: România nu contează pe scena internațională și nu e vina lui Nicușor Dan
Politică
Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă: România nu contează pe scena internațională și nu e vina lui Nicușor Dan
Ce metode propune Ministrul Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mai mulți polițiști în jurul unităților de învățământ”
Politică
Ce metode propune Ministrul Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mai mulți polițiști în jurul unităților de învățământ”
Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
Politică
Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
„Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat
Politică
„Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat
Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”
Politică
Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”
Ultima oră
15:45 - Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
15:35 - Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
15:32 - Proiectul pensiilor speciale, declarat neconstituțional
15:30 - Călin Georgescu, premier? Ce anunț a făcut George Simion, în legătură cu o posibilă alianță cu PSD
15:10 - Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
15:00 - Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
14:59 - Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit
14:57 - Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”
14:46 - „Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
14:44 - Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate