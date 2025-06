Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, despre demiterea conducerii Salrom: „Vom avea cât mai rapid un răspuns al Corpului de Control al prim-ministrului”

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a explicat marți, într-o intervenție pentru emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, ce se va întâmpla cu conducerea companiei Salrom, în urma dezastrului de la Salina Praid.

El a spus că actuala conducere a Salrom este numită înainte ca el să preia portofoliul de ministru al Economiei, în urma comasării ministerelor.

“Am preluat mandatul de patru luni și ceva. Și Consiliul de Administrație, și conducerea companiei sunt numite din ianuarie 2024, în urma procedurii de selecție pe legislația europeană 109. E în derulare un control al corpului de control al prim-ministrului și la Salrom, și la Ministerul Mediului pentru a stabili care sunt vinovații, care sunt acei oamnei care trebuiau să își facă…”.

Bogdan Ivan a precizat că va veni într-un termen scurt concluzia Corpului de Control al premierului:

“În momentul în care am terminat acțiunea Corpului de Control al premierului rezultă niște concluzii, cu vinovați foarte clar, cine trebuia să facă, când și cum. În momentul respectiv nu o să am nici măcar o secundă în care să tărăgănez acțiunea prin care voi începe acțiuni clare precise împotriva tuturor celor care trebuiau să își facă treaba și nu au făcut-o la timp. Nu am nicio rezervă să fac aceste lucruri și o să le fac în măsura în care o să mai fiu în portofoliu. Vom avea cât mai rapid un răspuns al Corpului de Control al prim-ministrului.

Am transmis către Salrom și către celelalte companii miniere directivă prin care le-am cerut explicit să verifice fiecare exploatare minieră care se află în pericolul similar ca cel de la Salina Praid. De urgență să ia măsuri, plan de investiții pentur a ne asigura că nu vom ajun ge în aceeași situație. Nu putem să tratăm pacientul după ce e mort. Situațiic a cea de acum nu mai are voie să se repete”.