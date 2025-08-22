B1 Inregistrari!
Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți

Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 20:56
Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook

Daniel David, ministrul Educației, a declarat că el n-a muncit nici măcar part-time în timpul facultății, pentru că l-au susținut părinții. Asta deși tocmai l-a îndemnat pe un student să-și caute de muncă part-time dacă nu-i mai ajung banii ca urmare a tăierii burselor.

Ce i-a spus ministrul David studentului supărat

Amintim că studenții din Timișoara protestează de mai multe zile, supărați că fondul de burse pe anul universitar viitor a fost scăzut.

În cadrul unei dezbateri, un student l-a întrebat pe ministrul Educației: „Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”.

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a răspuns Daniel David.

Ce explicații suplimentare a dat David despre munca în timpul facultății

Invitat de Gojira la podcastul său, ministrul Educației a spus, însă, că el n-a muncit pe timpul facultății pentru că n-a avut nevoie, informează Edupedu.ro.

Daniel David: La Timișoara, a fost o întrebare din partea unui student. Ce recomandați unui student care nu are suficienți bani ca urmare a redimensionării fondului de burse pentru a putea supraviețui într-un oraș în timp ce este la universitate? (…) Într-o logică personală, dacă eu aș fi în situația respectivă, cred că aș putea face mai multe lucruri. Trei îmi vin acum în minte. (…) Unu, aș merge la departament la facultate și să întreb dacă nu pot să mă susțină prin diverse mecanisme pe care le au sau pe care o să le creeze. M-aș implica în diverse proiecte de cercetare care există în specializarea în care eu mă aflu. Și trei mi-aș căuta un job part-time, fiindcă știu foarte mulți studenți în spațiu vestic care fac acest lucru, asta a fost o discuție…

(…)

Gojira: Personal, dumneavoastră în timpul facultății ați fost angajat?

Daniel David: N-am fost angajat angajat.

Gojira: Deci n-ați avut slujbă nici part-time.

Daniel David: N-am avut nevoie atunci de slujbă part – time fiindcă am fost susținut de părinți. Eu am spus, iarăși, întrebarea a fost așa: dacă te afli în situația respectivă și nu te pot susține, ce pot face? Și am spus că pe lângă cele trei or fi și altele, care nu vin acum minte. Deci n-a fost o soluție de sistem, n-a fost soluția la redimensionare a burselor. A fost un punct personal din trei.

